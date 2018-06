Guerra commerciale tra Usa e Cina sempre più vicina

"La Casa Bianca prepara un vertice con Putin" E la Guerra commerciale sbarca davanti al Wto : Il leader francese Emmanuel Macron ha avvertito il leader della Casa Bianca che 'il nazionalismo economico nuocerà a tutto il mondo, Usa compresi' e ha definito le misure 'illegali', promettendo la ...

Non solo acciaio e alluminio : la Guerra commerciale mette a rischio vino e cibo italiano : ROMA - Una scure sul vino. La guerra commerciale in vista fra Stati Uniti e Unione europea potrebbe avere come prima vittima la produzione italiana della bevanda amata in tutto il mondo. Con la ...

Dazi Usa su acciaio e alluminio : scatta Guerra commerciale - chi pagherà di più e quali i rischi : I Dazi Usa sull'acciaio e alluminio sono entrati in vigore, colpendo anche l'Unione europea, con il rischio di innescare una guerra commerciale pericolosa per l'economia mondiale. Canada, Messico e Unione europea hanno infatti già annunciato la loro intenzione di reagire con l'introduzione di tariffe su alcuni prodotti americani. Tutto ciò potrebbe portare a ...

Dazi - Fmi : 'In una Guerra commerciale perdono tutti' : "Tutti perdono in una protratta guerra commerciale": non è positivo che "le tensioni commerciali aumentino proprio in un momento in cui la ripresa globale è sostenuta dal commercio". Così il Fondo ...

L'obiettivo della Guerra commerciale di Trump all'Europa è il surplus aggressivo di Berlino. Ma tutta l'Eurozona ne "pagherà" le conseguenze : Per capire qual è il vero obiettivo dei dazi commerciali che verranno applicati dall'amministrazione Trump a partire da mezzanotte del 1°giugno su acciaio e alluminio di provenienza Ue basta guardare la classifica degli esportatori europei oltre Atlantico: con le 950mila tonnellate di acciaio esportate nel 2017 è la Germania di Angela Merkel a dominare il mercato dell'export di prodotti finiti e semi-finiti. Dietro, ben ...

Dazi - Confagricoltura : sale rischio di Guerra commerciale Usa-Ue : Roma, 23 mag. , askanews, Cresce il rischio di una guerra commerciale tra Usa e Ue. Lo afferma la Confagricoltura, sottolineando che 'secondo le ultime notizie in arrivo dagli Usa' potrebbe non essere ...

L’Europa deve evitare la Guerra commerciale. Il rischio dei dazi : di chi la colpa? : Il diritto economico internazionale vieta a tutte le nazioni del mondo di coltivare prolungati e consistenti surplus commerciali (3%+ del Pil), e di accumulare eccessive riserve valutarie/crediti esteri. In che modo alcuni paesi generano surplus commerciali eccessivi? In due modi. Se i cambi sono flessibili: svalutando la propria valuta in modo squilibrato. Se i cambi sono fissi, abbassando il livello generale dei prezzi al di sotto dei paesi ...

Pechino annuncia : Cina e Usa rinunciano a Guerra commerciale : Pechino, 20 mag. , askanews, Cina e Stati Uniti hanno deciso di rinunciare a ogni guerra commerciale e all'aumento dei rispettivi diritti doganali. Lo hanno annunciato gli organi di informazione ...

Cina e Usa : nessuna Guerra commerciale - aumentiamo il senso di appagamento dei cittadini dei due paesi : Essendo la Cina la seconda economia del mondo, il suo rapido sviluppo economico e la domanda di consumo energetico da parte di circa un miliardo e 400 milioni di cittadini hanno evidenziato di giorno ...

DAZI USA-CINA - TRUMP "SALVA" ZTE/ Marcia indietro ed esenzioni : la Guerra commerciale è una farsa? : DAZI USA-CINA, TRUMP "salva" ZTE: la Marcia indietro del presidente americano, esenzioni per il colosso telefonico che rischiava la chiusura. Ma allora a cosa serve la trade war?(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 08:31:00 GMT)

Così gli Stati Uniti usano il pretesto della sicurezza per combattere la Guerra commerciale : Il doppio binario dell’uscita dall’accordo con l’Iran e dei dazi doganali rende particolarmente complessa la partita tra Stati Uniti e Unione Europea e ancor piú nebbioso il futuro del...