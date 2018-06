M5s - Grillo sul palco suona la campanella : “E ora chi me la prenderò? Un mondo se ne va e un altro sta arrivando” : Sul palco della manifestazione in piazza Bocca della Verità il fondatore Beppe Grillo è arrivato con una campanella : “Questo suono determina la divisione di un mondo che se ne sta andando con un mondo che arranca e sta arrivando. C’è un mondo che se ne va, che agonizza, e un mondo che sta arrivando e noi stiamo accelerando. Nessuno si aspettava una roba così, se Gianroberto fosse qua oggi, se fosse stato alla parata, sicuramente avrebbe detto ...

Festa della Repubblica - Beppe Grillo in terrazza suona la campanella : Beppe Grillo in terrazza si gode lo spettacolo delle Frecce tricolore, durante le celebrazioni della Festa della Repubblica a Roma. Il cofondatore del Movimento 5 Stelle scherza con fotografi e ...

Grillo suona la campanella dalla terrazza dell'hotel mentre in cielo passano le Frecce tricolori : Beppe Grillo ha seguito la parata militare, che si è svolta in via dei Fori imperiali, a Roma, dalla terrazza dell'hotel Forum, dove il fondatore del Movimento 5 Stelle soggiorna quando è nella Capitale. Un video ha immortalato Grillo sotto un tendone arancione mentre era intento a suonare una campanella, proprio nel momento in cui in cielo passavano le Frecce tricolori.Grillo resterà a Roma e stasera, alle 19, ...