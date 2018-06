Grillo | Mi candido a presidente della Repubblica E M5s arruola l' imprenditore

ilgiornale

(Di domenica 3 giugno 2018) Roma La campanella suona a festa. Beppe, garante e fondatore del Movimento Cinque Stelle, è calato a Roma per festeggiare la presa di Palazzo Chigi. In mattinata la parata del 2 giugno, dove il gothanuova élite stellata si è esibito dalla tribuna autorità. Il comico genovese, in polo bianca e occhiali da sole, si è affacciato dall'Hotel Forum, quartier generale sui Fori Imperiali, e ha suonato una campanella, a mo' di premier, a favor di telecamere, nel momento in cui le Frecce Tricolori passavano sul cielo di Roma. Un segno eloquente di chi abbia lo scettro e chi invece sia costretto a eseguire."Oggi, mentre il primodel consiglio M5S è stato designato dal capo dello Stato, l'incapacità di molti a cogliere il lato ironico delle cose, a essere felici, ha trovato il suo, questo sì ridicolo, destino", ha scrittosul suo blog ironizzando su Piero Fassino che ...