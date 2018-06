Griglia di partenza MotoGp GP Italia 2018 | Valentino Rossi in pole | al Mugello è Italia

Griglia di partenza MotoGp / GP Italia 2018 : Valentino Rossi in pole al Mugello - male Johann Zarco : Griglia di partenza MotoGp, GP Italia 2018 Mugello: la lotta per la pole position sul circuito Italiano con Marquez, Dovizioso, Valentino Rossi e le Ducati in primo piano(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 08:34:00 GMT)

MotoGP - la Griglia di partenza del GP del Mugello 2018 : 1 Valentino ROSSI 2 Jorge LORENZO 3 Maverick VINALES 4 Andrea IANNONE 5 Danilo PETRUCCI 6 Marc MARQUEZ 7 Andrea DOVIZIOSO 8 Cal CRUTCHLOW 9 Johann ZARCO 10 Alex RINS 11 Jack MILLER 12 Franco ...

MotoGp – Valentino Rossi in pole - due spagnoli al fianco del Dottore : la Griglia di partenza del Gp d’Italia : Valentino Rossi conquista la pole position al Mugello: la griglia di partenza del Gp d’Italia Favolosa pole position di Valentino Rossi al Gp d’Italia! Il Mugello diventa di nuovo Mugiallo con l’incredibile risultato del Dottore oggi davanti al pubblico italiano. Il Dottore ha raggiunto quota sette pole position sul circuito italiano, battendo il record di Mick Doohan. Una grandissima soddisfazione per il nove volte campione ...

MotoGp Italia - Griglia di partenza : Rossi in pole - Lorenzo 2° : SCARPERIA - Pazzesco Rossi e pazzesche queste qualifiche. Per il Dottore pole e record della pista con 1:46.208, sgretolando il precedente record. Ma a volare sono stati tutti i big, che hanno ...

Griglia di partenza MotoGP - Qualifiche GP Italia : risultato e classifica. Pole-position di Valentino Rossi - capolavoro del n.46! : Le Qualifiche del GP d’Italia 2018, sesta prova del Mondiale di MotoGP, sorridono ad una grandioso Valentino Rossi che realizza un capolavoro nel time-attack (55esima pole in carriera), in sella alla sua prima Yamaha, e la prima pole da Motegi 2016. Una prestazione valsa anche il nuovo record della pista a precedere Jorge Lorenzo (Ducati) ed il compagno di squadra di Maverick Vinales. Bene anche Andrea Iannone (Suzuki) e Danilo Petrucci ...

Griglia di partenza MotoGP - Qualifiche GP Italia 2018 : risultato e classifica : L’ORDINE DEI TEMPI AGGIORNATI – Qualifiche MotoGP – GP Italia 2018 dopo la Q1 Jack Miller (Ducati) e Maverick Vinales (Yamaha) conquistaNO l’accesso alla Q2. POS # RIDER GAP 1 43 J. MILLER 1:46.771 2 25 M. VIÑALES +0.035 3 53 T. RABAT +0.137 4 55 H. SYAHRIN +0.417 5 44 P. ESPARGARO +0.564 6 19 A. BAUTISTA +0.937 7 38 B. SMITH +1.047 8 30 T. ...

