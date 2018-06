Grazie a un nuovo test | la chemio per il tumore al seno in fase iniziale sarà evitabile

Un nuovo standard USB per schermi Braille sviluppato Grazie a Microsoft e Apple - : ... integrando nei suoi sistemi operativi principali e software funzioni che facilitano l'accessibilità su ogni fronte, ha rinnovato la home page di tutti i suoi siti web nel mondo, Italia inclusa, per ...

Thomas e il nuovo album 18 Edition : «Grazie ad Amici ma adesso voglio maturare» : ROMA - Appena 18 anni e un album che sta scalando le classifiche. Thomas , foto, , finalista ad Amici 2017, gira l'Italia, per suonare live negli instore. A Roma, la Discoteca laziale è assediata da ...

Siringhe in zona Santa Maria delle Grazie - nuovo caso dopo la raccolta firme : Ancora Siringhe usate e abbandonate nei pressi di Santa Maria delle Grazie. Appena un paio di settimane fa, i residenti della zona avevano messo in piedi una raccolta firme per sensibilizzare l'...

Macherio : il nuovo percorso vita nato Grazie ai volontari : A Macherio domenica 27 maggio è stato inaugurato un percorso vita allestito su un sentiero demaniale rinato grazie all'impegno di un gruppo di volontari. Un luogo adatto a tutti a due passi dalla ...

Giavellotto – Campionati Nazionali Universitari - Paola Padovan diventa capolista Grazie al nuovo record personale : A Isernia la 22enne veneta dei Carabinieri all’ultimo turno piazza un lancio a 57,41 che vale il record personale e il primo posto nella classifica nazionale La giavellottista Paola Padovan si prende la copertina della prima giornata nei Campionati Nazionali Universitari. A Isernia la 22enne veneta dei Carabinieri all’ultimo turno piazza un lancio a 57,41 che vale il record personale, 20 centimetri in più rispetto al 57,21 della scorsa stagione, ...

Take-Two si aspetta una crescita nel nuovo anno fiscale Grazie a Red Dead Redemption 2 : Durante la conference call finanziaria di Take-Two, dove sono stati svelati gli ottimi risultati della compagnia e dove si è parlato dei piani per il prossimo E3 2018, l'amministratore delegato, Strauss Zelnick, ha rilasciato qualche interessante dichiarazione sull'attesissimo Red Dead Redemption 2, il titolo di Rockstar del quale vi abbiamo fornito già varie informazioni.Come riporta Dualshockers, Strauss Zelnick ha parlato di Red Dead ...

Industria - nel nordest c'è un nuovo boom anche Grazie agli immigrati : ... presidente della Confapi di Padova , l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese del suo territorio, si spinge a dire ciò che fino a oggi nessuno aveva osato e cioè che l'economia ...

Nuovo DS 7 Crossback - connesso Grazie a Huawei" : 'In questo modo sarà possibile raggruppare i produttori, gli ideatori di ecosistemi e i diversi partner per commercializzare insieme prodotti e servizi in tutto il mondo, e fornire servizi di ...

Molto presto Oreo su LG G6 Grazie al nuovo Software Upgrade Center : LG G5 a ruota? : Oreo su LG G6 e si spera pure su LG G5 e più in generale anche gli aggiornamenti minori pensati per il top di gamma attuale e per tanti altri dispositivi del produttore, dovrebbero avere dei tempi di rilascio ridotti d'ora in poi. Tutto merito del nuovo Software Upgrade Center appena lanciato dal brand e che ha lo scopo di garantire un'esperienza Software davvero innovativa a milioni di clienti in tutto il mondo. Attraverso un comunicato ...

Marcus Ericsson - F1 GP Cina 2018 : “Mentalità cambiata Grazie ad Alfa Romeo. Ci crediamo di nuovo - possiamo migliorare!” : Marcus Ericsson arriva al GP di Cina gongolando, dopo essere tornato a punti in Bahrein. Lo svedese non ha nascosto la sua gioia in conferenza stampa. “È stato un grande weekend per noi. È stato bellissimo arrivare a punti, una grande gioia per tutti nel team“. “Siamo reduci da due anni complicati in cui siamo stati a fondo griglia“, ha proseguito Ericsson. “Quest’anno invece è entrata Alfa Romeo come sponsor ...

Niente più password sui browser Grazie al nuovo standard WebAuthn : FIDO Alliance e W3C annunciano il nuovo standard WebAuthn per l'autenticazione attraverso token con credenziali di crittografia uniche. Già disponibili su alcuni siti importanti, grazie alla semplificazione portata dalle librerie comunemente disponibili presto potremmo assistere all'espansione di questi metodi. L'articolo Niente più password sui browser grazie al nuovo standard WebAuthn proviene da TuttoAndroid.

Tecnologia : paziente paralizzato percepisce di nuovo sensazioni naturali Grazie a minuscoli elettrodi impiantati nel cervello : Per la prima volta, gli scienziati del California Institute of Technology (Caltech) hanno indotto sensazioni naturali nel braccio di un uomo paralizzato, stimolando una precisa regione del cervello tramite minuscoli elettrodi. La corteccia somatosensoriale è una parte del cervello che governa le sensazioni corporee, come la sensazione di movimento o della posizione del corpo nello spazio o sensazioni cutanee, come pressione, vibrazione o tatto. ...