Grandi spettacoli al Teatro di Documenti

(Di domenica 3 giugno 2018) Eventi imperdibili dedicati agli amanti del bel canto. Aldile opere più amate si sposano con la sperimentazione contemporanea per un risultato che sorprenderà anche i melomani più accaniti e appassionati Un grande omaggio, quello offerto al melodramma e almusicale, con due opere classiche come Turandot e Pagliacci, e due operine al debutto, Manhattan Sunset ed Eva tra il serpente e il pavone, nate dall’incontro dei giovani compositori Cesare Marinacci e Andrea Rotondi con i drammaturghi Fabrizio Caleffi e Luciana Luppi. Un tributo al, alla musica e al canto che da ben sei anni sancisce la collaborazione tra ildidiretto da Carla Ceravolo e il Conservatorio di Frosinone diretto dal Maestro Alberto Giraldi. E se, fino all’anno scorso, veniva presentato un unico titolo, per questa stagione l’impegno si è addirittura ...