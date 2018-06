Grande Fratello 15 | Matteo Gentili ad Alessia Prete | Mi hai fatto riscoprire

Aida Nizar : 'Io sono la vera vincitrice del Grande Fratello. Senza di me persi un milione di spettatori' : Vuoi sapre quali sono le tre cose più importanti per Aida? Il lavoro, la famiglia e Dio. sono figlia di un palestinese musulmano che per amore di mia madre è diventato cattolico, ed io sono ...

Grande Fratello 2018 - Lucia Bramieri : "Danilo mi ha ferita. Aida si è comportata male con tutti" : E' un fiume in piena Lucia Bramieri ad una settimana dall'uscita dalla casa del Grande Fratello. In una lunga intervista, al settimanale Nuovo Tv, ha chiarito le dinamiche delle ultime settimane puntando il dito contro alcuni concorrenti come Danilo Aquino: Il suo comportamento mi ha infastidito, è stato scorretto, mi ha detto che gli stavo antipatica dopo solo tre giorni di programma, io l’ho nominato e da lì è partita un’escalation ...

Marina La Rosa sostiene Rocco Casalino : «Ai tempi del Grande Fratello già pensava a Sud e politica. Possiamo fidarci» : ... ora è addetto stampa di Di Maio In un'intervista al Corriere della Sera , Marina La Rosa ha raccontato: 'Già da allora aveva un sogno nella vita: fare politica. Si è impegnato. Ci è riuscito. ...

Grande Fratello - Lucia contro Simone : “Mi irrita anche solo guardarti” : Lucia Orlando critica Simone Coccia al Grande Fratello 15 Una nottata movimentata al Grande Fratello 15. Il gioco della verità proposto ai finalisti del reality ha finito per portare alla luce vecchie ruggini. In particolare Lucia Orlando, invitata a parlare di Simone Coccia, ha ribadito la sua scarsa simpatia nei confronti del compagno di Stefania Pezzopane. “Non credo alle tue lacrime, mi irrita anche solo guardarti […] penso ...

Dal Grande Fratello alla fontana di Trevi per fare 'Anita' : bagno da 450 euro Video : Come non passare inosservata creando un evento mediatico. La starlette in cerca di notorieta' ha studiato un piano e c'è riuscita ad avere il suo momento di visibilita', anche se non aveva previsto le conseguenze in termini di sanzioni. Il 'gioco' le è costato 450 euro di multa. Ha scimmiottato Anita Ekberg come se fosse stata in una sequenza del film 'La dolce vita' quando ieri alle 19 e 30 ha fatto il bagno nella immortale fontana di Trevi a ...

Grande Fratello 2018/ Ultima cena di gala per i finalisti : i pensieri di Lucia per Filippo : Grande Fratello 2018: Ultima cena di gala per i finalisti, Lucia Orlando continua a pensare a Filippo Contri che potrà riabbracciare lunedì sera dopo la finale.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 06:25:00 GMT)

AIDA NIZAR MULTATA/ Video - bagno nella Fontana di Trevi : ruolo marginale anche in finale? (Grande Fratello) : AIDA NIZAR, la contraddittoria concorrente del Grande Fratello 15, sogna un futuro nella televisione italiana. E non esclude di incontrare l'amore proprio nel Belpaese...(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 21:46:00 GMT)

Grande Fratello Vip : ecco i primi nomi del cast! : Non è ancora finito il Grande Fratello composto da personaggi semi sconosciuti, che già si fanno i primi nomi sulla versione Vip. Andiamo a scoprire chi saranno i protagonisti che animeranno la casa più spiata dagli italiani. La prima vi possiamo dire che è spagnola e che ama la sua vita. Di chi si tratta? Scopriamo l’intero cast! Sta per concludersi la quindicesima edizione del Grande Fratello, condotta maestosamente da Barbara ...

Simone Coccia in crisi al Grande Fratello : il gesto di Alberto : Alberto Mezzetti aiuta Simone Coccia al Grande Fratello 15 Il sabato è iniziato sottotono per Simone Coccia. Il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane, nonchè primo finalista del Grande Fratello, si è isolato dal gruppo, chiudendosi nel suo silenzio e nei suoi pensieri. Solo nella zona piscina, Coccia è stato raggiunto da Alberto Mezzetti che ha cercato di renderlo partecipe delle dinamiche della casa. Poco dopo il tarzan del GF 15 si è ...

