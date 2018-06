Gran Sasso | escursionista 31enne scivola da un costone e muore

Tragedia sul Gran Sasso - Giuseppina muore a 31 anni scivolando da una roccia : Giuseppina è morta dopo essere precipitata nella castata del Fosso della Cavata a 1700 metri di altitudine. scivolando da un costone di roccia che stava percorrendo, la ragazza è piombata a terra dopo un volo di 10 metri e nonostante i soccorsi siano stati immediatamente allertati dall'amico che era con lei, per la 31enne non c'è stato nulla da fare.Continua a leggere

Gran Sasso Videogame - il primo gioco che insegna la fisica : Durante un tranquillo pomeriggio di pesca, per chissà quale magagna spazio-temporale il verdognolo alieno Zot viene catapultato sulla Terra. Solo solide competenze in fisica potrebbero aiutarlo a tornare nel suo universo. Fortuna sua, come gli ricorda il pesce parlante che ha portato con sé, è finito nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, il centro di ricerca sotterraneo dedicato alle astroparticelle più Grande e importante del mondo per ...

Materia oscura : dai Laboratori Gran Sasso i nuovi risultati di Xenon1T : L’esperimento Xenon1T, per la ricerca diretta di Materia oscura ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), ha presentato oggi, 28 maggio, i suoi nuovi risultati. “I dati osservati dall’esperimento – spiega Elena Aprile professoressa della Columbia University che è a capo della collaborazione XENON – sono in accordo con le previsioni del piccolo fondo atteso, vale a dire quegli eventi simili a ...

25 anni fa Giovanni Paolo II tornava sul Gran Sasso per inaugurare la chiesetta della Madonna della Neve : L’AQUILA – Il 20 giugno di 25 anni fa Giovanni Paolo II tornava sul Gran Sasso d’Italia, la montagna che

Gran Sasso : in un libro il racconto dell’ultima ascensione di Mario Cambi e Paolo Emilio Cichetti : Mario Cambi e Paolo Emilio Cichetti nel febbraio 1929 tentarono la prima salita invernale della cresta Sud del Corno Piccolo del Gran Sasso e persero la vita per sfinimento e assideramento: la loro storia viene raccontata in un libro dal teramano Pasquale Iannetti, guida alpina, nota alle cronache come “la Cassandra dell’Hotel Rigopiano” per aver segnalato vent’anni fa la possibilità di valanghe nell’area di ...

La fisica in gioco in un videogame ambientato nei laboratori del Gran Sasso

Infn - primo videogioco ambientato nei laboratori del Gran Sasso : Un imprevisto spazio–temporale ha catapultato l’alieno Zot nei laboratori del Gran Sasso dell’Infn, solo la conoscenza della fisica lo aiuterà a tornare a casa. È questa la sfida del primo videogioco ambientato nei veri laboratori sotterranei di fisica delle astroparticelle più Grandi del mondo: i laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dove si realizzano ricerche di punta in fisica. Gran Sasso ...

INFN - Neutrini dal CERN ai Laboratori INFN del Gran Sasso : OPERA presenta i risultati finali sulle oscillazioni