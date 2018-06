Gp Italia : Oliveira vince in Moto2 : ANSA, - SCARPERIA , FIRENZE, , 03 GIU - Miguel Oliveira ha vinto la gara della classe Moto2 del Gran Premio d'Italia al Mugello. Partito dall'11/a piazza, il pilota portoghese della Ktm ha combattuto ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP Italia 2018 : Francesco Bagnaia mantiene la vetta - Miguel Oliveira si avvicina : Francesco Bagnaia mantiene la vetta della graduatoria iridata della Moto2, dopo il round del Mugello (Italia). Tuttavia, visto il quarto posto del centauro Italiano, il vincitore del GP Miguel Oliveira, in sella alla KTM, recupera dei punti ed ora è a -13. Lorenzo Baldassarri è terzo a 27 lunghezze da “Pecco“. Classifica Mondiale Moto2 2018 1 Bagnaia Francesco ITA 111 2 13 13 Oliveira Miguel POR 98 3 27 14 BALDASSARRI Lorenzo ITA ...

Moto2 Italia : trionfo di Oliveira - Baldassarri 2° : SCARPERIA - Oliveira vince il Gran Premio della Moto2 sul circuito del Mugello. Seconda posizione per Baldassarri, terza per Bagnaia. Avvicente la battaglia finale per il primo posto. Pasini era primo ...

Moto2 - GP Italia 2018 : risultati e classifica della gara. Il trionfo di Oliveira davanti a Baldassarri. Bagnaia è quarto - cade Pasini : Che gara signori! Il sesto round del Mondiale 2018 della Moto2, sul tracciato del Mugello (Italia), ha regalato tantissime emozioni. Al termine di una lotta infinita, ha la meglio il portoghese della KTM Miguel Oliveira che, in un arrivo in volata, precede il nostro Lorenzo Baldassarri (Pons HP40) e lo spagnolo Joan Mir (EG 0,0 Marc VDS). Amara caduta per Mattia Pasini (Italtrans Racing Team), quando era in testa alla corsa. Il leader del ...

Moto2 - GP Americhe 2018 : risultato e classifica prove libere 1. Miguel Oliveira vola e precede Marquez e Lecuona - problemi per gli Italiani : Il portoghese Miguel Oliveira (Red Bull KTM Ajo) chiude nel migliore dei modi la prima sessione di prove libere della Moto2 del Gran Premio delle Americhe di Austin, in Texas, e non solamente perchè ha fissato il giro più veloce con il tempo di 2:12.104. Il terzo classificato del Gran Premio di Argentina, infatti, ha inanellato una serie di giri davvero impressionante, dimostrando di avere a disposizione un ritmo difficile da tenere per tutti ...