Gp Italia | Aprilia weekend sfortunato

Andrea Iannone - GP Italia 2018 : “A fine anno lascerò la Suzuki. Futuro in Aprilia? Stiamo lavorando…” : Si sapeva che il GP d’ Italia 2018 , sesto appuntamento del Mondiale di MotoGP, sarebbe stato luogo di annunci. Uno tra questi è arrivato dai piloti al centro di trattative di mercato, ovvero Andrea I anno ne , che ha annunciato a fine anno il termine del sodalizio con la Suzuki. “Il mio Futuro con Suzuki si interromperà al termine del 2018 . Penso che alla fine avremo vissuti due anni positivi, in cui siamo cresciuti entrambi: sia la moto ...

MotoGP 2018 - Aleix Espargaró rinnova con Aprilia per il 2019. Affiancato da un pilota Italiano? : Aleix Espargaró ha firmato un rinnovo di contratto con la Aprilia e sarà dunque in sella alla moto di Noale anche per il Mondiale MotoGP 2019. Il 28enne spagnolo, attualmente 18esimo in classifica generale, proverà a portare avanti lo sviluppo del mezzo e con buona probabilità sarà Affiancato da un pilota italiano. Si parla anche di Danilo Petrucci e di Andrea Iannone, che attendono di sapere cosa fare nel futuro rispettivamente con Ducati e ...