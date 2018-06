GP di Lugano 2018 | si impone a sorpresa Hermann Pernsteiner Battuto Kristian Sbaragli

Tennis - WTA Lugano 2018 : Camila Giorgi strapazza la belga Alison Van Uytvanck e passa ai quarti : Ottime notizie da Lugano : non solo la pioggia ha finalmente dato una tregua permettendo la ripresa del torneo WTA International di Tennis , ma, soprattutto, la nostra Camila Giorgi ha strapazza to la belga Alison Van Uytvanck , nel match sospeso ieri per pioggia dopo 21′, passa ndo al prossimo turno. Il punteggio finale recita 6-2 6-1 in 70′ di gioco. Ai quarti l’azzurra sfiderà la bielorussa Aryna Sabalenka. Ieri, dopo i primi ...

Tennis - WTA Lugano 2018 : Camila Giorgi spazza via Kristyna Pliskova ed accede al secondo turno : Camila Giorgi inizia come meglio non poteva il torneo WTA International di Lugano, in Svizzera: dopo il rinvio di ieri per pioggia, oggi, nella sfida di primo turno contro la ceca Kristyna Pliskova, la marchigiana si è imposta in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e venti minuti di gioco. La prossima sfida vedrà opposta l’azzurra alla belga Alison Van Uytvanck, numero 9 del seeding. Nel primo set, dopo i primi game ...