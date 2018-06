Governo | Soros | preoccupa vicinanza Russia

Il Pd rispolvera il Governo neutrale e Soros lascia l'Ungheria. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO Gli Stati Uniti hanno sanzionato Valiollah Seif , governatore della Banca centrale iraniana, e la banca islamica al Bilad con sede in Iraq, per aver fatto versamenti a favore del Corpo ...

La fondazione di George Soros sta pensando di chiudere la sua sede di Budapest - per via di una legge proposta dal Governo Orbán : Open Societies Foundations, la seconda più grande organizzazione filantropica del mondo dopo la Bill and Melinda Gates Foundation, finanziata dal miliardario americano di origine ebrea ungherese George Soros, ha annunciato che sta riflettendo sul da farsi con la sua sede