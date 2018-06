Governo : partita sottosegretari e vice - in M5S spuntano Buffagni-Frusone-Vacca : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – Settimana decisiva, quella che si aprirà domani, per chiudere la squadra di Governo M5S-Lega con la nomina di viceministri e sottosegretari. Un delicato gioco d’incastri, che agita le due forze politiche al loro interno con immancabili frizioni e mal di pancia, e che dovrebbe chiudersi con 5 viceministri e 20 sottosegretari per il M5S, 3 vice e 15 sottosegretari di nomina leghista. In gioco c’è anche ...

Governo - Sibilia (M5s) : “No giochi di palazzo - Italia è sull’orlo di una tempesta finanziaria. Oggi chiudiamo la partita” : Carlo Sibilia, deputato del M5s, è ottimista sul superamento della crisi: “Il professor Savona con una posizione diversa può farci uscire dallo stallo. È possibile avviare il Governo del cambiamento ed è evidente che serva responsabilità” ha detto prima di entrare a Montecitorio. “Oggi si può chiudere la partita” ha concluso. L'articolo Governo, Sibilia (M5s): “No giochi di palazzo, Italia è sull’orlo di ...

Ascolti TV | Mercoledì 30 maggio 2018. La Partita del Cuore al 14.6% - Chi l’ha Visto? 11.1% - Blood Father 9.4% - Tg2 Speciale Governo 6.6% : La Partita del Cuore Su Rai1 La Partita del Cuore ha conquistato 3.123.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 Blood Father ha raccolto davanti al video 2.066.000 spettatori pari al 9.4% di share. Su Rai2 Tg2 Speciale Governo ha interessato 1.470.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Italia 1 Il Mistero dei Templari – National Treasure ha intrattenuto 1.846.000 spettatori (9.3%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto ...

Si riapre la partita del Governo : L'impennata dello spread. Lo sprofondare delle Borse. E si cambia tutto. O meglio: tutto si riapre nella crisi politica italiana che sembrava arrivata a un punto (quasi) fermo con il tentato...

Governo : incarico a Conte - adesso è toto ministri. Partita su ministero Economia - analisti - : Ha accettato con riserva Giuseppe Conte l'incarico di formare il nuovo Governo che gli è stato conferito dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Oggi partiranno le consultazioni ed è già ...

Governo - ultime trattative sui ministri : battaglia sull'Economia. E si riapre la partita degli Esteri : «Il ministro dell'Economia sarà Savona», ha ribadito Giancarlo Giorgetti. E il Movimento è allineato: «Non vogliamo subire i diktat di nessuno». In realtà la pressione su Savona rimane alta. L'...

Il 'Programma di Governo' M5S " LEGA e la tutela dei beni culturali : una partita persa ? : ... ma costituisce un chiaro segnale della continuità bi ma dopo il 4 marzo si dovrebbe dire multi partisan della politica dei governi Renzi e precedenti. Infatti, dopo le solite ovvie e generiche ...

Berlusconi - dal mercato pubblicitario alle torri di trasmissione ecco gli interessi dell’ex premier nella partita del Governo : Innanzitutto le televisioni, ma non solo. Gli interessi economico-finanziari di Silvio Berlusconi e della sua famiglia sono molteplici e, da sempre, molto ben presidiati. Se appare scontato che una modifica della legge Gasparri, i cui tetti pubblicitari vennero costruiti su misura proprio per favorire Mediaset, avrebbe un impatto diretto e immediato sul gruppo, non bisogna credere che rivestano minore importanza partite quali il rinnovo del ...

M5s - la partita di Governo fa "scordare" i rimborsi : Il Movimento Cinque Stelle in questo momento si concentra sulla partita di governo. Ma la legislatura che non decolla di fatto ha alcuni effetti collaterali. Il primo punto fondamentale riguarda il ...

Di Maio risponde a Renzi e complica la partita per un Governo col Pd : No a un governo con i 5 Stelle. No alla fiducia a Luigi Di Maio Premier. Sì alla proposta di mettersi al tavolo insieme e e riscrivere le regole. Ecco come Matteo Renzi risponde a Fabio Fazio, ospite di 'Che Tempo che Fa', ma indirettamente alla lettera-appello del capo politico del Movimento pubblicata dal Corriere delle Sera. E poco dopo il capo politico del M5s ha risposto via Facebook: "Il pd non ...

Governo - Salvini : “Datemi ancora un paio di giorni. Partita troppo importante non possiamo sbagliare” : “Datemi ancora qualche giorno, preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Monfalcone (Gorizia) riferendosi alla formazione del Governo. “È passato molto tempo dal 4 marzo, ma vi chiedo ancora qualche giorno”, ha aggiunto. Per Salvini fondamentale è che il futuro Governo si occupi di “lavoro lavoro lavoro” e ...

Regionali Fvg - la Lega punta al terzo governatore del Nord. Per guadagnare peso nella partita del Governo : Nel segno della Lega. Si va a votare in Friuli Venezia Giulia per cercare il successore della dem Debora Serracchiani, ma a tirare i fili di una partita dall’esito che appare scontato è il partito di Matteo Salvini. Che non punta solo a ottenere il terzo governatore del nord, dopo quelli di Lombardia e Veneto, e non gioca tanto contro il centrosinistra quanto contro i Cinque stelle in chiave di governo nazionale e contro l’alleato ...

Il Pd tiene la linea della "minoranza" ma i dialoganti sperano di rientrare nella partita del Governo : M5S e centrodestra "dicano chiaro se sono nelle condizioni di governare il Paese oppure no". Maurizio Martina rispedisce la palla nel campo altrui e tiene il Pd sulla linea di una "minoranza" che è "responsabile" e "supporta l'azione del presidente della Repubblica". Ma al termine del secondo giro di consultazioni, è nelle sfumature che si leggono le tensioni di un partito profondamente diviso. Da un lato i renziani, che con Andrea ...

Nella partita sul Governo resiste il Def «europeista» : Ancora una volta 'europei'. Sono i tratti somatici che sembra proprio destinato ad avere il prossimo Documento di economia e finanza. Dalla partita che si sta giocando tra le forze politiche per aprire la strada alla nascita di una maggioranza