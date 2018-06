Governo | Mussolini scrive a Berlusconi | Fi voti la fiducia a Conte

Governo Conte - scade oggi l'ultimatum di Di Maio e Salvini (che cita Mussolini) : Ore decisive per il Governo di Giuseppe Conte . Entro stasera il Presidente del Consiglio incaricato dovrebbe completare la lista dei ministri da presentare a Sergio Mattarella, cercando di ac Conte ntare lo stesso Presidente della Repubblica, così come i due leader che l'hanno messo lì, Matteo Salvini e Luigi Di Maio .Questa sera scade il tempo ultimo che ieri hanno fissato proprio il leader della Lega e del Movimento 5 Stelle - "O si chiude ...

Alessandra Mussolini : “Governo Lega-M5s? Salvini vada a fare la fiera del sorcio con la Raggi. E si porti Fico e la colf” : Sfuriata incontenibile dell’europarlamentare di Forza Italia, Alessandra Mussolini, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) contro il governo M5s-Lega, Salvini e Mattarella. Nonostante l’incipit (“oggi è meglio che l’intervista non la faccio, perché potrei pentirmene”), l’eurodeputata si lascia andare a una invettiva torrenziale: “Ho letto il comunicato di Berlusconi e lui non dà il via libera proprio a niente. Prende semplicemente ...