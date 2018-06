Governo | Maroni | “Salvini non faccia troppi proclami Il Viminale richiede tanto lavoro e

ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 giugno 2018) Robertol’aveva già detto all’indomani del voto e oggi lo ribadisce con vigore: tornare alle urne “era la soluzione migliore. Di Maio ha già fatto pesare che ci sono dieci ministri loro e solo sei della Lega. Temo che questosia complicato da gestire e soprattutto che prevalgano temi cari ai 5 Stelle e non alla Lega. Non faccio il tifo perché fallisca e non partecipo alle chiamate alle armi. Voglio che Salvini vinca la scommessa, ma ho delle riserve. Il reddito di cittadinanza rende più poveri e nega la dignità alle persone”. L’ex governatore leghista della Lombardia, ha declinato la sua posizione sull’esecutivo gialloverde nel corso di un’intervista a Repubblica dove si è soffermato in particolare sulla posizione del suo successore all’Interno. Per, due volte ministro dell’Interno, Salvini al“non deve fare ...