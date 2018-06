Governo M5s-Lega | ultime notizie Salvini e Di Maio in Sicilia | “Amministrative ed

Fabrizio Masia : 'Dal Governo Lega-M5s il Paese si aspetta flat tax e reddito di cittadinanza' : 'L'elettorato fatica a esprimersi su Giuseppe Conte : fino a due settimane fa non lo conosceva nessuno. Poi bisogna vedere se la gente interpreterà la sua figura come politica o tecnica. Nonostante il profilo sia più legato a quest'ultima dimensione,il fatto che sia stato nominato da Mattarella sulla base di un accordo tra due partiti ci fa pensare a un giudizio ...

Bannon e il Governo M5s-Lega "Un colpo per la bestia Europa" : Steve Bannon torna a parlare del nuovo governo con M5s e Lega. In un'intervista a Repubblica, l'ex stratega della campagna di Trump afferma: "Roma oramai è il centro della politica mondiale. Quello che sta accadendo qui è straordinario. Non c"è mai stato in tempi moderni un vero governo populista. Ora c"è". Poi parla di alcuni suoi consigli al leader della Lega, Matteo Salvini. Consigli che a dire di Bannon avrebbero poi portato alla nascita del ...

Governo LEGA-M5S - ULTIME NOTIZIE/ Di Maio e Grillo - "lo Stato siamo noi" : critiche a Salvini sui migranti : GOVERNO M5s-Lega, ULTIME NOTIZIE: Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana. Ieri sono usciti allo scoperto i tre ministri.

Governo - Fraccaro (ministro M5s) : “Delibera per taglio dei vitalizi è già sul tavolo del presidente Fico” : Durante il suo intervento sul palco di piazza Bocca della Verità da neo ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ha delineato gli obiettivi del suo dicastero e poi ha annunciato: “La nostra delibera per il taglio dei vitalizi è sul tavolo del presidente Roberto Fico”. Sul palco anche il neo ministro dell’Ambiente, Sergio Costa: “Il mio compito è far arrivare il momento in cui non ci saranno più gli ...

Governo Conte - la pattuglia di M5S campani al risiko delle nomine : Fatti i ministri, bisogna fare i vice e i sottosegretari. Ma nella partita delle nomine di sottoGoverno, forti di sessanta parlamentari eletti, le truppe campane non hanno alcuna intenzione di farsi...

Governo M5S-LEGA/ Con i pm al potere torniamo al '92 : Si dice che il neo-ministro della Giustizia, il pentastellato Alfonso Bonafede, abbia già preso contatti con Piercamillo Davigo e Nino Di Matteo. Uno scenario allarmante.

M5S - è festa di Governo : "La consapevolezza dei propri diritti di cittadinanza digitale si sta alzando come una marea in giro per il mondo . Una nuova condizione che travalica i confini dello Stato e che appartiene a tutti ...

M5s - festa del Governo del cambiamento. Di Maio ringrazia Mattarella : “Da oggi lo Stato siamo noi” – LA DIRETTA : La squadra di governo del M5s e l’inno di Mameli. È il momento clou della festa del cambiamento dei pentastellati. Dalla protesta alla festa, dalla rabbia all’euforia. Piazza Bocca della Verità a Roma è gremita di supporter grillini venuti da tutta Italia per celebrare la nascita della terza Repubblica. Tricolori e vessilli hanno colorato la piazza romana: l’appuntamento, voluto da Luigi Di Maio dopo l’iniziale stop del Colle ...

Governo M5s-Lega - il primo scontro è sulla tv : battaglia in commissione. E Silvio Berlusconi... : Lega e M5s hanno trovato l'accordo, hanno messo insieme una squadra di Governo. Hanno giurato davanti al presidente Sergio Mattarella. E ora c'è il primo scontro: sulla tv. Per le decine di poltrone ...

Governo Conte - ultime notizie M5s-Lega/ Video - colloqui con Merkel e Macron : "Da loro auguri all'Italia"

