GOVERNO LEGA-M5S | ULTIME NOTIZIE Di Maio e Grillo | lo Stato siamo noi

GOVERNO : Boccia (Pd) - per Sud Lezzi chieda delega Cipe : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – "Il neo minsitro per il Sud, Barbara Lezzi, era tra i duri e puri del M5S, quelli che in questi anni hanno protestato e basta. Ora passa dall'altra parte dei banchi, le auguro buon lavoro e un approccio costruttivo. Posso assicurare che garantiremo più lealtà di quella che non abbiamo ricevuto. Mi permetto di darle un consiglio: se vuole che il Sud sia centrale nelle politiche di Governo – e non ...

Con Lega e 5 Stelle al GOVERNO - Trump darà una mano all'Italia contro la Germania? : Ad oggi, una recessione negli USA non sarebbe in vista, ma come qualsivoglia altra economia, anche l'America resta esposta ai fattori esterni, per loro natura non , sempre, prevedibili e manovrabili. ...

GOVERNO M5s-Lega - il primo scontro è sulla tv : battaglia in commissione. E Silvio Berlusconi... : Lega e M5s hanno trovato l'accordo, hanno messo insieme una squadra di Governo. Hanno giurato davanti al presidente Sergio Mattarella. E ora c'è il primo scontro: sulla tv. Per le decine di poltrone ...

Berlusconi : "Niente fiducia a GOVERNO Lega-M5s - pauperista e giustizialista" : Silvio Berlusconi annuncia il no di Forza Italia alla fiducia al governo Conte, un esecutivo giudicato "pauperista e giustizialista". Gli azzurri sono pronti a una opposizione "molto rigorosa" contro ogni atto che possa mettere a rischio la libertà, i conti dello Stato e il risparmio. Berlusconi dopo il vertice tenutosi ieri a Palazzo Grazioli alla presenza dello Stato maggiore di Forza Italia aspetta la mattina di oggi 2 giugno Festa della ...

GOVERNO M5s-Lega - d’ora in poi conteranno solo i fatti. E noi vigileremo : Quale Governo sarà ce lo racconteranno solo i fatti. Non gli strali dei giornali o le cassandre pronte già adesso a dire che tutto andrà male. La strada, certo, è in salita. Le attese di molti cittadini sono altissime, l’avversione e la paura di altri è massima, mentre i soldi in cassa sono decisamente pochi. Ma in attesa di capire come davvero la neonata maggioranza gialloverde intenda tenere insieme i tagli alle tasse con gli aumenti ...

Spread - perché non esiste un complotto della grande finanza contro il GOVERNO M5S-Lega : Non si può far finta che i mercati finanziari non esistano, soprattutto se ci si appresta a governare un Paese come l’Italia, che ha un debito da 2.300 miliardi di euro. Sapere che ci sono degli investitori disposti a sottoscrivere il nostro debito pubblico è vitale perché è solo grazie a questi prestiti che lo Stato paga gli stipendi e le pensioni...

Jean-Claude Juncker - "Germania non calpesti dignità Italia"/ GOVERNO M5s-Lega - "nessuna lezione a Roma" : Jean-Claude Juncker, "Germania non calpesti dignità Italia", il presidente della Commissione europea è tornato a parlare del Governo M5s-Lega, sottolineando: "nessuno dia lezioni a Roma"(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:29:00 GMT)

