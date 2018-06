Governo | Italia batte Spagna 1 a 0 Almeno in politica

Governo - Gasparri : Forza Italia sosterrà lo stop agli sbarchi : "E' stata Forza Italia, nella scorsa legislatura, a proporre un regolamento per le Ong che poi, approvato all'unanimità nella Commissione Difesa del Senato, ha consentito una svolta in materia di stop ...

Poste Italiane - così il Governo Monti ha venduto i dati degli studenti alla banca del gruppo di spedizioni : Gli studenti e i loro dati? Sono stati venduti dal ministero dell’Istruzione a Poste Italiane. E non si tratta di un modo di dire: dal 2014 tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano il primo anno delle scuole superiori ricevono in automatico la cosiddetta Carta dello Studente, denominata IoStudio Postepay con funzionalità incorporata di carta prepagata utilizzabile anche sul circuito Visa. La carta, che viene emessa dal gruppo Poste Italiane, ...

Germania - Merkel : “Pronta a lavorare con il Governo italiano” : Germania, Merkel: “Pronta a lavorare con il governo italiano” Germania, Merkel: “Pronta a lavorare con il governo italiano” Continua a leggere L'articolo Germania, Merkel: “Pronta a lavorare con il governo italiano” proviene da NewsGo.

Con Lega e 5 Stelle al Governo - Trump darà una mano all'Italia contro la Germania? : Ad oggi, una recessione negli USA non sarebbe in vista, ma come qualsivoglia altra economia, anche l'America resta esposta ai fattori esterni, per loro natura non , sempre, prevedibili e manovrabili. ...

La situazione politica italiana : pronto il Governo Conte Video : Un governo sfortunato che stentava a partire. Ma a tre mesi dal voto, 87 giorni per l'esattezza, possiamo festeggiarne la nascita tutt'altro che prematura. Lo chiamano del cambiamento ed è stato approvato da Sergio Mattarella, alla sua guida Giuseppe Conte [Video], che questa volta ha accettato senza riserva l'incarico affidatogli dai suoi secondi, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. C'è anche Paolo Savona, cioè colui che per cui il Capo dello Stato ...

Governo Conte - ultime notizie M5s-Lega/ Video - colloqui con Merkel e Macron : "Da loro auguri all'Italia"

Il leader dell'Afd Alexander Gauland : "Valuteremo di volta in volta se il nuovo Governo italiano ferirà gli interessi tedeschi" : Le ultime sue dichiarazioni hanno sollevato una bufera in Germania. Alexander Gauland, leader del partito di estrema destra Afd ha affermato infatti che "Hitler e il nazismo sono solo una cacca di uccello in più di mille anni di gloriosa storia del Paese. Huffpost ha intervistato Gauland e ha raccolto il suo parere sul nuovo governo italiano e sui rapporti tra Roma e Berlino.Dottor Gauland, in Italia si è appena formato un governo ...

I barbari al Governo - gli irresponsabili all’opposizione. Questa è l’Italia? : Le parole possono essere pietre o carezze. Questo è il tempo delle pietre, quindi le parole si dicono, anzi si scagliano, con il timbro dell’irresponsabilità: di chi non sente su di sé il peso delle parole che pronuncia. Quando se ne fa abuso la forza dello sfregio si riduce, perde valore e consistenza. Infatti Luigi di Maio ha potuto chiedere la messa in stato di accusa del presidente della Repubblica e poi revocarla senza aver cura di ...

Jean-Claude Juncker - "Germania non calpesti dignità Italia"/ Governo M5s-Lega - "nessuna lezione a Roma" : Jean-Claude Juncker, "Germania non calpesti dignità Italia", il presidente della Commissione europea è tornato a parlare del Governo M5s-Lega, sottolineando: "nessuno dia lezioni a Roma"

Governo - Der Spiegel assolve gli elettori italiani e condanna i politici. Ma anche l’Ue : Per Der Spiegel la situazione italiana è “La tragedia”. Questo è il titolo della lunga analisi sulla Penisola a cui il settimanale tedesco dedica la copertina e undici pagine. Ma gli attacchi all’Italia a cui Der Spiegel ci ha abituato, almeno in questo caso, si fermano ai titoli e a quella copertina con gli spaghetti a forma di cappio anticipata venerdì. Infatti, l’articolo apparso sul primo numero di giugno non è altro che un ritratto del ...

Governo CONTE - ULTIME NOTIZIE LEGA-M5S/ Video - Di Maio : "Con Salvini abbiamo ricucito l'Italia"

Governo - Juncker : “Gli italiani sanno qual è il loro bene - la Germania non calpesti la loro dignità” : Gli italiani sanno qual è il bene del loro Paese, che merita rispetto. E la Germania non calpesti la dignità dell’Italia, a cui non bisogna dare lezioni e che allo stesso tempo, però, non può lamentarsi delle misure di austerità prese da Bruxelles” dati i 19 miliardi di flessibilità e la non apertura di procedure per deficit. Il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker, in un’intervista ai media tedeschi di ...