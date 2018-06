Governo | il racconto di Carlo Cottarelli | “Tre notti insonni | due libri in valigia e otto

ilfattoquotidiano

: La settimana più lunga nel racconto di #propagandalive: l'attesa, i colpi di scena, i leader incaricati e il giuram… - welikeduel : La settimana più lunga nel racconto di #propagandalive: l'attesa, i colpi di scena, i leader incaricati e il giuram… - RaiNews : Roma, #FestadellaRepubblica. Migliaia di persone alla parata delle forze armate e delle autorità civili del Paese.… - welikeduel : Il racconto della settimana e del Governo appena nato questa sera a #propagandalive, dalle 21.10 su @La7tv. Con Mar… -

(Di domenica 3 giugno 2018) Sarebbe stato uncon 8 donne ministre su 14 componenti in totale quello di, premier incaricato dal presidente Sergio Mattarella, in piena crisi per la formazione del. L’economista, già mister spending review dei governi Letta e poi Renzi, racconta su due pagine sul quotidiano La Stampa, i passaggi dalla chiamata del capo dello Stato all’applauso della sala stampa dopo il commiato perché si era raggiunto un accordo politico tra M5S e Lega. La narrazione parte da domenica 27 maggio, quando arriva “del tutto inaspettata” la telefonata del Colle.racconta che avrebbe mangiato lenticchie e poi si sarebbe accomodato per vedere la settima puntata di Breaking Bad. Salta tutto, c’è da correre a Roma e da comprare un rasoio perché l’altro è stato dimenticato a Cremona. Lunedì al Quirinale “il Presidente è ...