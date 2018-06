Governo | Grillo | ora arriva la parte più difficile | sotto attacco

Governo LEGA-M5S - ULTIME NOTIZIE/ Di Maio e Grillo - "lo Stato siamo noi" : critiche a Salvini sui migranti : GOVERNO M5s-Lega, ULTIME NOTIZIE: Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana. Ieri sono usciti allo scoperto i tre ministri.

Beppe Grillo festeggia il Governo : “Arriva un mondo nuovo” : «Questo suono determina la divisione di un mondo che se ne sta andando con un mondo che arranca e sta arrivando», dice Beppe Grillo dal palco della festa M5S suonando una campanella che ricorda quella del passaggio di consegne da un governo all’altro. «C’è un mondo che se ne va, che agonizza, e un mondo che sta arrivando e noi stiamo accelerando»,...

Manifestazione M5s a Roma/ Facebook video - Grillo in piazza : da mobilitazione #IlMioVotoConta a festa Governo : Manifestazione M5s a Roma oggi, 2 giugno 2018. Anche Beppe Grillo in piazza: da mobilitazione #IlMioVotoConta a festa governo. Le ultime notizie sull'evento pentastellato(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 12:03:00 GMT)

Complimenti Renzi - Grillo e Berlusconi : il Governo giallo-verde è tutta colpa vostra : ... sopratutto per fare più deficit di bilancio? Ecco: è quel che faranno Giovanni Tria e Paolo Savona, ministro dell'economia e dei rapporti con l'Europa del governo di Lega e Cinque Stelle. E colui ...

Chi è Giulia Grillo - il nuovo ministro della Salute del Governo M5S-Lega : Il nuovo ministro della Salute del governo M5S-Lega è Giulia Grillo, catanese, 43 anni, laureata in Medicina con una specializzazione in medicina legale e non parente di Beppe Grillo. Il nuovo ministro della Salute è stata un'accesa contestatrice dell'ex ministro Lorenzin e in più di un'occasione si è dichiarata sfavorevole alla reintroduzione dell'obbligo vaccinale.--La capogruppo pentastellata Giulia Grillo è il nuovo ministro della Salute del ...

Nuovo Governo : Grillo non parla - poi quella dedica per Gianroberto Casaleggio : A casa di Grillo rispondono al citofono di non saperne nulla: "Il signor Grillo non c'è, è partito stamattina". Lo riporta il Secolo XIX chiedendosi perché Beppe non parli. Perché non lo fa in un ...

Governo : Grillo - sognare si può : ANSA, - ROMA, 1 GIU - "Si può sognare, lo puoi fare. In alto i cuori!". Lo scrive su twitter Beppe Grillo con chiaro riferimento all'inizio dell'esperienza di Governo del M5S e pubblicando una foto ...

Beppe Grillo dedica la nascita del Governo a Casaleggio : Beppe Grillo esulta per il governo giallo-verde. Lo fa pubblicando, su Twitter, una foto che lo ritrare con Gianroberto Casaleggio, cofondatore del Movimento 5 Stelle, scomparso nell'aprile 2016. Non si accontenta di rispolverare quella foto, aggiunge una frase: "Se lo puoi sognare, lo puoi fare. In alto i cuori!". Festeggia così, in modo secco, la "presa del potere". Il M5S ce l'ha fatta, è entrato nella stanza dei bottoni, forte di un grande ...

Grillo ha una dedica speciale per festeggiare i 5 Stelle al Governo : Una foto insieme a Gianroberto Casaleggio, che con lui ha fondato il Movimento 5 Stelle, accompagnata da una frase: "Se lo puoi sognare, lo puoi fare. In alto i cuori!". Beppe Grillo festeggia su Twitter la nascita del governo dopo settimane di trattative serrate con la Lega di Matteo Salvini e i passaggi delicati degli ultimi giorni, che l'hanno visto comunque protagonista anche se dietro le quinte.Se lo puoi sognare, lo puoi fare. In alto i ...

Governo : G. Grillo alla Salute - un medico legale a Lungotevere Ripa : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Siciliana, classe ’75, professione medico legale. E’ Giulia Grillo la donna che andrà a ricoprire il ruolo di ministro della Salute nel neonato Governo Conte. Nel 2013 entra a Montecitorio con il M5S e siede in Commissione Affari Sociali per tutta la legislatura. Nell’arco dei 5 anni deposita 4 proposte di legge e 213 atti di indirizzo e controllo alla Camera. Col tempo si guadagna la fiducia ...

Governo - Beppe Grillo : 'Paradossalmente e finalmente si parla di politica' : Salvini: 'Macchè 'piano', prenderemo botto di voti' 28 maggio 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Governo, Fortuna , Unicusano, : 'Momento difficile, ma no fine mondo' 28 maggio 2018 Nessun commento ...

Governo : Grillo - stiamo calmi - questa è solo politica : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Sento definire quello che è successo come drammatico, incredibile e un gravissimo scontro istituzionale, in un crescendo di allarmati e allarmanti squittii. Era così radicata l’idea che parlare di politica significasse solo inseguire nipoti (da Letta a Ruby) e orchestrare dibattiti sul nulla che assistiamo al disorientamento assoluto di fronte alla ripresa del confronto politico, anche duro”. ...

