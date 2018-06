Governo : Gelmini - Fi sarà opposizione - è esecutivo grillino : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – ‘Noi saremo all’opposizione del Governo Movimento 5 stelle-Lega, un esecutivo pericolosamente grillino con un ‘contratto’ che non risponde alle esigenze degli italiani” Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a Brescia a sostegno della candidata sindaco del centrodestra unito Paola Vilardi. ‘Il centrodestra unito è una ...

Governo : Gelmini - basta perdite tempo : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – ‘Sono passati quasi tre mesi dal voto del 4 marzo, e ancora fatica a nascere un Governo in grado di dare risposte agli italiani. Movimento 5 Stelle e Lega dopo aver detto prima i programmi e poi i nomi, adesso si stanno impantanando sui ministeri chiave. Hanno scritto un ‘contratto’ per noi pessimo e, dopo aver indicato come premier un tecnico, non riescono a chiudere per far partire un ...

Governo : Gelmini - Salvini non ceda a diktat Di Maio : Roma, 20 mag. (AdnKronos) – “Sta per nascere il Governo dei ‘no’. Il ‘contratto’ Lega-M5S dice ‘no’ alla Tav, ‘no’ all’Ilva, ‘no’ a politiche più incisive per il Mezzogiorno, ‘no’ ad una vera e rivoluzionaria Flat Tax. Salvini alzi la voce, difenda le istanze del centrodestra e non ceda ai diktat di Di Maio”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ...

Governo : Gelmini - saremo opposizione e sentinella cittadini : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – ‘Forza Italia si collocherà all’opposizione del Governo Lega-M5S e sarà la sentinella dei cittadini in Parlamento”. Lo ha affermato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervenendo a ‘Radio Anch’io”, su Rai Radio1. ‘Valuteremo senza pregiudizio, con senso di responsabilità e nell’interesse del Paese, i provvedimenti di volta in volta. ...

Governo : Gelmini - avevamo avvertito Salvini - M5S incapace : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – ‘Forza Italia, e lo ha dimostrato Berlusconi con il suo gesto di responsabilità, non fa il tifo per il fallimento di questo tentativo. La nostra stella polare è il bene del Paese, e pensiamo che per affrontare le emergenze serva al più presto un Governo”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista al ‘Quotidiano ...

