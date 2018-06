Governo | Gasparri | Forza Italia sosterrà lo stop agli sbarchi

Governo : Gasparri - Lega-M5S esecutivo del no - rischiamo disastro : Roma, 20 amg. (AdnKronos) – “No Tav, no Ilva, no grandi opere. Si profila un Governo del no. Con conseguenze catastrofiche sull’occupazione, sugli investimenti, sulla dotazione infrastrutturale del Paese. Con l’aggiunta di salati risarcimenti di più di due miliardi ai francesi per la sola Tav”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI).“Abbiamo detto che giudicheremo i fatti. Gli annunci sono veramente ...

Governo : Gasparri - Lega-M5S esecutivo del no - rischiamo disastro : Roma, 20 amg. (AdnKronos) – “No Tav, no Ilva, no grandi opere. Si profila un Governo del no. Con conseguenze catastrofiche sull’occupazione, sugli investimenti, sulla dotazione infrastrutturale del Paese. Con l’aggiunta di salati risarcimenti di più di due miliardi ai francesi per la sola Tav”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI).“Abbiamo detto che giudicheremo i fatti. Gli annunci sono veramente ...

Governo : Gasparri - benevolenza per italiani non per annunci senza fondamento : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – “Ho sostenuto già in queste settimane che Forza Italia, fermo restando il ruolo responsabile e propositivo che è tipico del nostro partito, non può che votare decisamente no all’ipotizzato e nascente Governo a trazione grillina. Mi fa piacere che questa posizione si stia affermando come leggo dalle dichiarazioni di autorevoli colleghi in queste ore”. Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri, di ...

Governo : Gasparri - benevolenza per italiani non per annunci senza fondamento : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – “Ho sostenuto già in queste settimane che Forza Italia, fermo restando il ruolo responsabile e propositivo che è tipico del nostro partito, non può che votare decisamente no all’ipotizzato e nascente Governo a trazione grillina. Mi fa piacere che questa posizione si stia affermando come leggo dalle dichiarazioni di autorevoli colleghi in queste ore”. Lo afferma il senatore Maurizio Gasparri, di ...

Governo : Gasparri - siamo per la coerenza più che per la ‘benevolenza’ : Roma, 13 mag. (AdnKronos) – ‘Noi abbiamo due punti di riferimento molto chiari: il programma del centrodestra, che ha consentito alla nostra coalizione di essere la più votata alle elezioni; la presenza e il ruolo di Sivio Berlusconi, sempre in campo, oggi ancor di più con la prima parziale cancellazione delle ingiustizie subite in questi anni. Forza Italia più che della ‘benevolenza’ deve fare della coerenza la sua ...

Governo - Gasparri a Giorgetti : “Di Maio ci dà dei mafiosi e dei ladri - faresti un’alleanza con chi dice queste cose?” : Un autoironico Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, chiede a Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera, come sia possibile fare un accordo di Governo “con chi ci dà dei mafiosi, dopo la sentenza sulla trattativa Stato-mafia, e ci considera pure un po’ ladri”. Il riferimento di Gasparri è a ciò che in più di un’occasione ha detto Di Maio su Silvio Berlusconi e sul partito di cui è leader. L'articolo ...

Governo - Gasparri : “Di Maio e Fico? Personaggi da archiviare. Tra qualche anno non ce ne sarà più traccia” : “M5s? Hanno un atteggiamento irrealistico, perché i numeri non gli consentono queste posizioni. E sono offensivi con il centrodestra”. Sono le parole del senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ospite di Ecg Regione, su Radio Cusano Campus. E spiega: “I 5 Stelle rappresentano il 32%, manca il 68% al loro consenso. E sono offensivi, perché la frase ‘noi potremmo sopportare l’appoggio esterno di Forza Italia e di Fratelli ...