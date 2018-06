Governo | erano meglio le elezioni anticipate? Ricordiamoci che i sondaggi sono

ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 giugno 2018) Il commercio riguardo gli avvenimenti futuri è un qualcosa vecchio come la storia dell’umanità. L’unica nota costante è stata che qualcuno ottiene dei sicuri guadagni vendendo l’incerto. L’ultima trovata in questo campoelettorali. Quante persone si mettono a commentarli senza avere la benché minima idea di quale sia la metodologia alla loro base e soprattutto della loro affidabilità? Ielettoralicostruiti in genere su un campione di un migliaio di persone, che dovrebbe simulare il comportamento di milioni di elettori in una data futura, spesso senza neppure sapere quali liste e quali candidati si presenteranno. Una delle caratteristiche della scienza è la sua falsificabilità. C’è una sola velocità della luce. Non c’è uno “più giusto” o uno “più sbagliato”, perché non c’è controprova di cosa sarebbe accaduto realmente. Già solo lo ...