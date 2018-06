Governo - Di Maio : “Toglieremo i vitalizi - facciano pure tutti i ricorsi che vogliono. Delibera già pronta” : “Via i vitalizi. La Delibera è già pronta ed è sul tavolo del presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio durante un comizio a Marina di Ragusa. “Lo abbiamo promesso in campagna elettorale e lo faremo subito togliendo i privilegi agli ex parlamentari – ha aggiunto il vice premier – Poi loro facciano tutti i ricorsi che vogliono ma il provvedimento verrà fatto e Fico ...

Governo - Di Maio : 'Reddito di cittadinanza al più presto' : 'Faremo dei provvedimenti per aiutare i cittadini che sono in povertà e pertanto non possiamo prescindere dal reddito di cittadinanza e dalla pensione di cittadinanza. Saranno i due provvedimenti che ...

Governo M5s-Lega - ultime notizie/ Salvini e Di Maio in Sicilia : “Amministrative ed Europee - andremo separati” : Governo M5s-Lega, ultime notizie: Salvini blocca i migranti, Di Maio cambia il lavoro, il caso Fontana. Ieri sono usciti allo scoperto i tre ministri del Governo del cambiamento(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 13:33:00 GMT)

Governo - Di Maio a Ragusa : “Subito taglio dei vitalizi - la delibera è pronta. Cambierò i vertici dei miei ministeri” : “Cambierò i vertici dei miei ministeri (Lavoro e Sviluppo economico, ndr). E’ giusto che ci sia lo spoil system perché dopo 5 anni si creano delle incrostazioni. Magari qualcuno in qualche casella del ministero resterà ma il cambiamento parte anche dalla macchina burocratica”. Lo ha detto Luigi Di Maio parlando a Marina di Ragusa, in piazza Malta, in un comizio a sostegno della candidatura di Antonio Tringali a sindaco della città. ...

Governo : Calenda - Di Maio nomina ex capo gabinetto Guidi - paese di Gattopardi : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – “Governo del cambiamento. Il mio primo atto da ministro fu mandare via Vito Cozzoli capo di gabinetto della Guidi. Vicinissimo all’allora giglio magico, non fu operazione politicamente facile. Rientra in pompa magna come capo di gabinetto di Di Maio. Siamo paese di Gattopardi”. Un tweet di fuoco arriva dall’ex ministro Carlo Calenda e punta dritto il suo successore al Mise, Luigi Di Maio, ...

M5s - festa del Governo del cambiamento. Di Maio ringrazia Mattarella : “Da oggi lo Stato siamo noi” – LA DIRETTA : La squadra di governo del M5s e l’inno di Mameli. È il momento clou della festa del cambiamento dei pentastellati. Dalla protesta alla festa, dalla rabbia all’euforia. Piazza Bocca della Verità a Roma è gremita di supporter grillini venuti da tutta Italia per celebrare la nascita della terza Repubblica. Tricolori e vessilli hanno colorato la piazza romana: l’appuntamento, voluto da Luigi Di Maio dopo l’iniziale stop del Colle ...

M5s - festa del Governo del cambiamento. Di Maio : “Ci sono molte aspettative - lo sappiamo” : Dalla protesta alla festa, dalla rabbia all’euforia. Piazza Bocca della Verità a Roma è gremita di supporter grillini venuti da tutta Italia per celebrare la nascita del ‘governo del cambiamento’ di cui il M5S è azionista di maggioranza. Tricolori e vessilli del Movimento 5 Stelle colorano la piazza romana: l’appuntamento, voluto da Luigi Di Maio dopo l’iniziale stop del Colle all’esecutivo giallo-verde per via del caso Savona, ...

Festa della Repubblica - Di Maio e Salvini : "Un buon modo per partire col nuovo Governo : Soddisfazione. Con questa parola si possono riassumere gli interventi di Luigi Di Maio (Movimento cinque stelle) e Matteo Salvini (Lega) al loro arrivo in via dei Fori Imperiali...

Governo CONTE - ULTIME NOTIZIE M5S-LEGA/ Video - Salvini con Di Maio : Meloni - "mai chiesto poltrone" : GOVERNO CONTE, ULTIME NOTIZIE M5S-LEGA: ieri, 1 giugno 2018, il Giuramento al Quirinale da Sergio Mattarella, ecco la squadra dei ministri dell'esecutivo del cambiamento(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:46:00 GMT)