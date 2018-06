May telefona a Conte : pronti a collaborare con il Governo - : Il primo ministro del Regno Unito si è congratulata con il premier italiano. Tra i primi punti all'ordine del giorno, nelle relazioni bilaterali, c'è la gestione ordinata della Brexit e della numerosa ...

Governo Conte : via Legge Fornero e spesometro - stop immigrazione : Come ben sappiamo l’Italia ha attraversato un periodo critico e soffocante a causa dell’instabilità politica, dalle prese di posizione istituzionale, dall'insicurezza economica e della rabbia di molti cittadini italiani che si sono sentiti letteralmente traditi dal veto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma dopo 88 giorni di pura agonia è nato il nuovo Governo giallo-verde, denominato il Governo del Cambiamento. In attesa delle ...

Governo Conte : i primi provvedimenti con priorità per immigrazione e corruzione Video : Dopo esattamente 88 giorni dalle elezioni, gli Italiani sono finalmente riusciti ad avere un Governo basato sull'intesa Lega-M5S. I ministri sono 18, con un'esigua presenza femminile di soli 5 donne, tra le quali ricordiamo Giulia Grillo al Ministero della Salute [Video] e Giulia Bongiorno al Ministero della Pubblica Amministrazione. Nella giornata di ieri, 1 giugno, verso le 16, con il giuramento al Quirinale, è partito ufficialmente il 65° ...

Alessandra Mussolini sfida Silvio Berlusconi : 'Perché Forza Italia deve votare la fiducia al Governo di Giuseppe Conte' : Un appello piuttosto clamoroso, quello rivolto da Alessandra Mussolini a Silvio Berlusconi . Su Il Giornale d'Italia , infatti, la Duciona permette: 'Presidente Berlusconi, rubo solo qualche minuto al ...

Governo Conte - perché è importante un Ministero per il Sud : In molti mi hanno chiesto di esprimermi sull’attribuzione del Ministero per il Sud alla parlamentare leccese Barbara Lezzi, che ho ascoltato in più occasioni. Un Ministero per il Sud per la senatrice leccese, come l’attribuzione della presidenza del Consiglio al prof. Giuseppe Conte, anch’egli pugliese, sono due dati interessanti, senza ombra di dubbio. Il primo, perché, dalla scomparsa della parola “Mezzogiorno” dal testo della nostra ...

Pensioni - ecco come il Governo Conte “supererà” la Legge Fornero : Accelerare il più possibile il restyling sulle Pensioni per aprire la strada a quota 100. Uno dei primi obiettivi che intende centrare il governo pentaleghista guidato da Giuseppe...

Governo : Mussolini scrive a Berlusconi - Fi voti la fiducia a Conte : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – Una lettera a Silvio Berlusconi, spiegando perché Fi dovrebbe votare la fiducia al Governo Conte, ovvero all’esecutivo 5 Stelle-Lega. A scriverla Alessandra Mussolini, che ripercorre i passaggi che hanno portato alla nascita del Governo Conte, sorto “grazie alla tua ennesima grande prova di responsabilità e senso dello Stato”, scrive l’europarlamentare al leader di Fi.Per Mussolini, ...

Mentana e il video backstage dello 'scoop' sul Governo Conte : "Casalino si è scusato" : L'ufficio stampa del M5S, Rocco Casalino, invia un sms a Enrico Mentana in diretta per ufficializzare di fatto la nascita del Governo politico gialloverde in piena #MaratonaMentana di giovedì 31 maggio (qui la diretta e attenzione dal minuto 2.04.09). Fin qui nulla di sostanzialmente strano: le fonti servono a questo (e sono queste).prosegui la letturaMentana e il video backstage dello 'scoop' sul Governo Conte: "Casalino si è scusato" ...

Governo Conte - la fiducia tra martedì e mercoledì i numeri alla Camera e al Senato : ROMA - Dopo il giuramento del Governo Conte e il primo consiglio dei ministri, l'attesa è tutta per le votazioni sulla fiducia. Per decidere i tempi, domani si riuniranno le conferenze dei capigruppo ...

Governo Conte - di tedesco non c’è il contratto ma la Grosse Koalition : La stanchezza per una novantina di giorni affogati nel confusionismo e nei secondi fini sottotraccia, costellati da furberie iper-spregiudicate e puerili ingenuità, non dovrebbe esimere dalla presa d’atto delle contraddizioni/giravolte che ne emergono; immortalate dalla rituale foto di gruppo del nuovo Governo, in cui l’unico elemento che accomunava il preponderante gruppo dei maschietti erano i loro pantaloni che “cadevano” male (con ...

Governo Conte - la pattuglia di M5S campani al risiko delle nomine : Fatti i ministri, bisogna fare i vice e i sottosegretari. Ma nella partita delle nomine di sottoGoverno, forti di sessanta parlamentari eletti, le truppe campane non hanno alcuna intenzione di farsi...

La strategia di Macron : patto con il Governo Conte in chiave antitedesca : Quando nacque l’alleanza M5S-Lega, Emmanuel Macron reagì stizzito, definendole «forze paradossali su un progetto che non vedo». I timori scaturivano dai leghisti amici di Marine Le Pen, la sua arcinemica (e che, a sua volta, guarda ai grillini come alla peste). Con un premier come Giuseppe Conte, in quota pentastellata e un vago passato di sinistra...

Lorenzo Fontana - il fondamentalista cattolico : prima spina per il Governo Conte Video : 4 Nelle lunghe ed articolate trattative per formare il nuovo Governo [Video], Matteo Salvini ha vinto un paio di fondamentali battaglie. La prima era scontata, l'attribuzione alla sua persona della titolarita' del Viminale. Immigrazione e sicurezza, temi cari alla Lega il cui leader, ora, potra' sviluppare in prima persona. Ma se questo non ha sorpreso nessuno Salvini all'Interno era un'ipotesi che circolava anche quando Di Maio ...