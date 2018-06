Governo Conte | la fiducia tra martedì e mercoledì i numeri alla Camera e al Senato

Governo Conte - di tedesco non c’è il contratto ma la Grosse Koalition : La stanchezza per una novantina di giorni affogati nel confusionismo e nei secondi fini sottotraccia, costellati da furberie iper-spregiudicate e puerili ingenuità, non dovrebbe esimere dalla presa d’atto delle contraddizioni/giravolte che ne emergono; immortalate dalla rituale foto di gruppo del nuovo Governo, in cui l’unico elemento che accomunava il preponderante gruppo dei maschietti erano i loro pantaloni che “cadevano” male (con ...

Governo Conte - la pattuglia di M5S campani al risiko delle nomine : Fatti i ministri, bisogna fare i vice e i sottosegretari. Ma nella partita delle nomine di sottoGoverno, forti di sessanta parlamentari eletti, le truppe campane non hanno alcuna intenzione di farsi...

La strategia di Macron : patto con il Governo Conte in chiave antitedesca : Quando nacque l’alleanza M5S-Lega, Emmanuel Macron reagì stizzito, definendole «forze paradossali su un progetto che non vedo». I timori scaturivano dai leghisti amici di Marine Le Pen, la sua arcinemica (e che, a sua volta, guarda ai grillini come alla peste). Con un premier come Giuseppe Conte, in quota pentastellata e un vago passato di sinistra...

Lorenzo Fontana - il fondamentalista cattolico : prima spina per il Governo Conte Video : 4 Nelle lunghe ed articolate trattative per formare il nuovo Governo [Video], Matteo Salvini ha vinto un paio di fondamentali battaglie. La prima era scontata, l'attribuzione alla sua persona della titolarita' del Viminale. Immigrazione e sicurezza, temi cari alla Lega il cui leader, ora, potra' sviluppare in prima persona. Ma se questo non ha sorpreso nessuno Salvini all'Interno era un'ipotesi che circolava anche quando Di Maio ...

Governo Conte : i primi provvedimenti con priorità per immigrazione e corruzione : Dopo esattamente 88 giorni dalle elezioni, gli Italiani sono finalmente riusciti ad avere un Governo basato sull'intesa Lega-M5S. I ministri sono 18, con un'esigua presenza femminile di soli 5 donne, tra le quali ricordiamo Giulia Grillo al Ministero della Salute e Giulia Bongiorno al Ministero della Pubblica Amministrazione. Nella giornata di ieri, 1 giugno, verso le 16, con il giuramento al Quirinale, è partito ufficialmente il 65° esecutivo ...

I ministri del nuovo Governo Conte Video : I recenti eventi politici hanno costruito un retroscena storico disdicevole per l'Italia. In mezzo a contrasti tra il Quirinale e i partiti populisti, il mondo intero ha ritenuto opportuno esprimersi circa la situazione che ha causato la divisione del Bel Paese in due fazioni contrastanti. Nel bene o nel male, dopo ben 88 giorni di crisi, oggi l'Italia ha finalmente un governo. Frutto dell'alleanza tra i due partiti Lega e Movimento 5 Stelle, il ...

Governo Conte - Fontana si difende : <br>"Famiglie gay? Polemica strumentale" : 19:00 - Lorenzo Fontana, neo Ministro alla Famiglia, bolla come strumentali le polemiche che sono state scatenate in queste ore dalle sue posizioni sulle famiglie gay: "Non è stato previsto nulla sul 'contratto' tra Lega e M5s, evidentemente è una Polemica strumentale - dice l’esponente della Lega - tanto che c'è chi mi ha criticato anche perché vengo da Verona e tifo Hellas Verona di calcio". Ministro Fontana: "Famiglie gay non esistono"Le ...

La situazione politica italiana : pronto il Governo Conte : Un governo sfortunato che stentava a partire. Ma a tre mesi dal voto, 87 giorni per l'esattezza, possiamo festeggiarne la nascita tutt'altro che prematura. Lo chiamano del cambiamento ed è stato approvato da Sergio Mattarella, alla sua guida Giuseppe Conte, che questa volta ha accettato senza riserva l'incarico affidatogli dai suoi secondi, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. C'è anche Paolo Savona, cioè colui che per cui il Capo dello Stato ne ...

Governo Conte - Fontana ribadisce : "Non esistono le famiglie gay" : Le posizioni del leghista Lorenzo Fontana sull'omosessualità, le famiglie arcobaleno e l'aborto erano note da tempo e avevo già conquistato le prime pagine dei quotidiani italiani e non solo ogni volta che Fontana le aveva espresse pubblicamente. Quelle che fino a pochi giorni fa erano soltanto le posizioni di un deputato leghista qualsiasi, da ieri sono diventate quelle del Ministro per la famiglia e le disabilità. E questo è risultato ...

Erika Stefani minaccia di fare saltare il Governo Conte : Prima il caso Fontana poi quello Stefani. Il Governo carioca già traballa prima ancora del voto di fiducia. Una cinquantina

Ferrari - Fila - Banco Bpm e... Il portafoglio del Governo Conte I titoli favoriti dai giallo-verdi : Moncler, Ferrari, Buzzi Unicem, ma anche Fila e Prysmian: mentre gli investitori attendono di vedere se il governo Conte seguirà il suggerimento dell’Istituto Bruno Leoni di arrivare ad un’aliquota unica del 25% per Irpef e Iva che ridurrebbe la pressione fiscale italiana sostenendo la ripresa, gli analisti continuano a predicare prudenza e suggeriscono portafogli ben diversificati anche sotto il profilo valutario. Se per i ...