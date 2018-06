Governo Conte | i primi provvedimenti con priorità per immigrazione e corruzione

I ministri del nuovo Governo Conte Video : I recenti eventi politici hanno costruito un retroscena storico disdicevole per l'Italia. In mezzo a contrasti tra il Quirinale e i partiti populisti, il mondo intero ha ritenuto opportuno esprimersi circa la situazione che ha causato la divisione del Bel Paese in due fazioni contrastanti. Nel bene o nel male, dopo ben 88 giorni di crisi, oggi l'Italia ha finalmente un governo. Frutto dell'alleanza tra i due partiti Lega e Movimento 5 Stelle, il ...

La situazione politica italiana : pronto il Governo Conte Video : Un governo sfortunato che stentava a partire. Ma a tre mesi dal voto, 87 giorni per l'esattezza, possiamo festeggiarne la nascita tutt'altro che prematura. Lo chiamano del cambiamento ed è stato approvato da Sergio Mattarella, alla sua guida Giuseppe Conte [Video], che questa volta ha accettato senza riserva l'incarico affidatogli dai suoi secondi, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. C'è anche Paolo Savona, cioè colui che per cui il Capo dello Stato ...

Governo Conte - Fontana si difende : <br>"Famiglie gay? Polemica strumentale" : 19:00 - Lorenzo Fontana, neo Ministro alla Famiglia, bolla come strumentali le polemiche che sono state scatenate in queste ore dalle sue posizioni sulle famiglie gay: "Non è stato previsto nulla sul 'contratto' tra Lega e M5s, evidentemente è una Polemica strumentale - dice l’esponente della Lega - tanto che c'è chi mi ha criticato anche perché vengo da Verona e tifo Hellas Verona di calcio". Ministro Fontana: "Famiglie gay non esistono"Le ...

Governo Conte - ultime notizie M5s-Lega/ Video - colloqui con Merkel e Macron : “Da loro auguri all'Italia” : Governo Conte, ultime notizie M5s-Lega: ieri, 1 giugno 2018, il Giuramento al Quirinale da Sergio Mattarella, ecco la squadra dei ministri dell'esecutivo del cambiamento(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 19:37:00 GMT)

La situazione politica italiana : pronto il Governo Conte : Un governo sfortunato che stentava a partire. Ma a tre mesi dal voto, 87 giorni per l'esattezza, possiamo festeggiarne la nascita tutt'altro che prematura. Lo chiamano del cambiamento ed è stato approvato da Sergio Mattarella, alla sua guida Giuseppe Conte, che questa volta ha accettato senza riserva l'incarico affidatogli dai suoi secondi, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. C'è anche Paolo Savona, cioè colui che per cui il Capo dello Stato ne ...

Governo Conte - Fontana ribadisce : "Non esistono le famiglie gay" : Le posizioni del leghista Lorenzo Fontana sull'omosessualità, le famiglie arcobaleno e l'aborto erano note da tempo e avevo già conquistato le prime pagine dei quotidiani italiani e non solo ogni volta che Fontana le aveva espresse pubblicamente. Quelle che fino a pochi giorni fa erano soltanto le posizioni di un deputato leghista qualsiasi, da ieri sono diventate quelle del Ministro per la famiglia e le disabilità. E questo è risultato ...

Erika Stefani minaccia di fare saltare il Governo Conte : Prima il caso Fontana poi quello Stefani. Il Governo carioca già traballa prima ancora del voto di fiducia. Una cinquantina

Governo Conte - ULTIME NOTIZIE M5S-LEGA/ Video - Salvini con Di Maio : Meloni - "mai chiesto poltrone" : GOVERNO CONTE, ULTIME NOTIZIE M5S-LEGA: ieri, 1 giugno 2018, il Giuramento al Quirinale da Sergio Mattarella, ecco la squadra dei ministri dell'esecutivo del cambiamento(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 17:46:00 GMT)

Ferrari - Fila - Banco Bpm e... Il portafoglio del Governo Conte I titoli favoriti dai giallo-verdi : Moncler, Ferrari, Buzzi Unicem, ma anche Fila e Prysmian: mentre gli investitori attendono di vedere se il governo Conte seguirà il suggerimento dell’Istituto Bruno Leoni di arrivare ad un’aliquota unica del 25% per Irpef e Iva che ridurrebbe la pressione fiscale italiana sostenendo la ripresa, gli analisti continuano a predicare prudenza e suggeriscono portafogli ben diversificati anche sotto il profilo valutario. Se per i ...

Governo M5s-Lega - d’ora in poi conteranno solo i fatti. E noi vigileremo : Quale Governo sarà ce lo racconteranno solo i fatti. Non gli strali dei giornali o le cassandre pronte già adesso a dire che tutto andrà male. La strada, certo, è in salita. Le attese di molti cittadini sono altissime, l’avversione e la paura di altri è massima, mentre i soldi in cassa sono decisamente pochi. Ma in attesa di capire come davvero la neonata maggioranza gialloverde intenda tenere insieme i tagli alle tasse con gli aumenti ...

Governo Conte - ultime notizie Lega-M5s/ Video - Salvini con Di Maio : "Ora i fatti. Su Fontana..." : Governo Conte, ultime notizie M5s-Lega: ieri, 1 giugno 2018, il Giuramento al Quirinale da Sergio Mattarella, ecco la squadra dei ministri dell'esecutivo del cambiamento(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:10:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI Governo CONTE/ Di Maio : Quota 100 per superare la Legge Fornero : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Di Maio: Quota 100 per superare la Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 giugno(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:09:00 GMT)

Dalla Puglia ai lumbard - geografia del Governo Conte : Anche dal Lazio tre ministri : alla Farnesina il romano Enzo Moavero Milanesi, capitolino anche il titolare dell'Economia Giovanni Tria, mentre arriva da Velletri, in provincia di Roma, la ministra ...

Berlusconi ribadisce il 'no' alla fiducia al Governo Conte : Roma, 2 giu. , askanews, 'Noi rimaniamo coerenti e fedeli al voto del popolo di centro-destra e saremo perciò molto rigorosi nell'opporci a tutto quello che giudicheremo non positivo per l'Italia e ...