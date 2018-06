Governo : Brunetta - Salvini torna a casa - i grillini sono eversivi : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – “A Salvini voglio dire due cose. Come ministro degli Interni lo preferirei al Viminale dalla mattina alla sera e non in giro a far campagna elettorale. La sua posizione politica ha cambiato natura. Un ministro degli Interni deve fare quello e non il capo politico. E’ un problema di principio”. Così Renato Brunetta, di Fi, in un’intervista a Rainews24.“Anche io giro il Veneto per ...

Governo : Brunetta - Salvini ha tradito - dovevamo andare noi da notaio : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – “Salvini voleva andare dal notaio prima delle elezioni per garantirsi da un possibile inciucio con la sinistra di Berlusconi. Rispondo con un sorriso. Forse bisognava andare dal notaio non per Berlusconi, ma per Salvini perché l’inciucio lo ha fatto lui con i 5 stelle e ce lo aveva in testa fin dalla campagna elettorale”. Lo dice Renato Brunetta, di Fi, in un’intervista a ...

Governo - all’Economia il consigliere di Brunetta Giovanni Tria. Critico della Germania ma pro cambiamento condiviso : A Bruxelles hanno poco da festeggiare. Sarà anche scampato il “pericolo” dell’arrivo al Tesoro dell’euroscettico Paolo Savona. Ma la prospettiva dell’incarico all’economista romano Giovanni Tria promette di aprire in Europa un nuovo fronte di battaglia fra le “cicale del Sud” e le “formiche del Nord”. Classe 1948, il futuro inquilino di via XX Settembre è un laureato in giurisprudenza che, per pensiero e scritti, è ...

Governo - Salvini : “Se Berlusconi vota Cottarelli - addio alleanza”. Brunetta : “Diremo sì per difendere risparmi” : Superata la notte – una delle più buie della recente storia repubblicana – il leader del Carroccio Matteo Salvini torna a parlare della crisi istituzionale scoppiata dopo il no di Mattarella al nome di Paolo Savona per il dicastero del Tesoro. E inizia a dettare la linea della Lega per la prossima fase politica. “Noi con i 5 stelle alle elezioni? Vedremo, valuteremo sui progetti. Ma vorrei sapere che fa Berlusconi“, ha ...

Governo - Brunetta : “Esecutivo mostruoso. Salvini ha cambiato la storia del centrodestra unito” : “Più del cv del professor Conte mi preoccupa il fatto che il contratto è un imbroglio: se Lega e M5S si fossero presentati insieme alle elezioni non avrebbero vinto. Conte non ha legittimazione democratica: è un tecnico. Credo che quello che sta nascendo sia un Governo mostruoso. Forza Italia farà opposizione”. Sono le parole di Renato Brunetta, deputato di FI, all’uscita da Montecitorio. “Salvini ha cambiato al storia ...

Governo di maio salvini quirinale brunetta toti berlusconi : Una proroga, breve, per l’estremo tentativo di scongiurare nell’ordine: un governo “terzo” e un voto d'estate i cui esiti sarebbero meno scontati di quanto non si possa immaginare. Sergio Mattarella la concede su richiesta di Luigi di maio e Matteo salvini, i due giovani protagonisti di questa fase della vicenda politica, mantenendo la mezza promessa che aveva fatto filtrare ieri sera, sul tardi. Quella, ...

Governo - Romani - Forza Italia - : «Si sperimenti». Brunetta : «L'alleanza resta». Galliani : «Nulla di scontato» : «Non posso tacere, infine, l'apprezzamento e la riconoscenza per la grande sensibilità e disponibilità mostrate dal presidente Mattarella per le esigenze della politica. Disponibilità e sensibilità ...

Silvio Berlusconi e Luigi Di Maio nello stesso Governo - l'equazione di Renato Brunetta : i nomi dei ministri : ... 'Va bene anche Di Maio premier - spiega l'ex capogruppo di Forza Italia alla Camera - ma con Berlusconi agli Esteri , Salvini all' Interno , io all' Economia e Giorgetti allo Sviluppo economico. Il ...

Renato Brunetta : "Governo M5s-Lega? Sarò sempre contrario" : "Io un governo leghista-grillino non lo voto, non lo voterò mai. Sarò da solo, sarò con altri dieci o con altri cento; ma non lo voto. Non possiamo allearci con un movimento che tributa una standing-ovation al pm Di Matteo, che dà del mafioso al nostro leader, Silvio Berlusconi. Se qualcuno dentro Forza Italia se la sente, lo faccia. Io no". Lo dice Renato Brunetta, in un'intervista al Corriere della sera: ...