Governo : Boccia (Pd) - per Sud Lezzi chieda delega Cipe : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – “Il neo minsitro per il Sud, Barbara Lezzi, era tra i duri e puri del M5S, quelli che in questi anni hanno protestato e basta. Ora passa dall’altra parte dei banchi, le auguro buon lavoro e un approccio costruttivo. Posso assicurare che garantiremo più lealtà di quella che non abbiamo ricevuto. Mi permetto di darle un consiglio: se vuole che il Sud sia centrale nelle politiche di Governo – e non ...

Governo : Boccia - Salvini sta incartando tutti - subito al voto : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Salvini con il suo 17% ha incartato tutti, da Berlusconi e la Meloni che con il loro consenso lo hanno consacrato leader del centrodestra, a Di Maio che si è rivelato inadeguato nel confronto politico dopo la rottura con Mattarella. Ora Salvini ci dice anche quando andare a votare; la nostra risposta è sempre la stessa: subito per il bene del Paese e confrontiamoci a viso aperto sulla difesa ...

Governo - Doris (Mediolanum) : “No a Cottarelli? Incertezza sui mercati”. Boccia : “Con nuove elezioni spread stabile” : L’aumento vorticoso dello spread, il differenziale tra i titoli di stato tedeschi e quelli italiani, in forte aumento in questi giorni, è “conseguenza dell’instabilità”. Banchieri e imprenditori, riuniti nella sede di Bankitalia per la relazione annuale del governatore Ignazio Visco, lo hanno confermato. Ma mentre per Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, “le nuove elezioni stabilizzeranno la situazione, con un percorso ...

Governo - Boccia (Pd) : “Fiducia a Cottarelli? Ne dobbiamo discutere. Pd? Primarie per il prossimo candidato premier” : “La fiducia a Cottarelli? dobbiamo discuterne, non è scontata”. Sono le parole di Francesco Boccia, deputato del Partito democratico, all’ingresso degli uffici della Camera. “Il Pd c’è ed è unito, ma per la premiership servono le Primarie. Vedo troppi candidati di prima mattina, e ne arriveranno altri. Chi vincerà le Primarie sarà il candidato di un centrosinistra ampio. Il Movimento 5 stelle? Intanto non dichiarino ...

Governo - Boccia vs Di Battista : “Impeachment Mattarella? Non soffiate sul fuoco - difendiamo il Paese insieme” : Confronto acceso a Non è L’arena (La7) tra l’ex parlamentare del M5s, Alessandro Di Battista, e il deputato del Pd, Francesco Boccia, sulla richiesta di impeachment per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Di Battista ricorda le dichiarazioni di stima espresse da Boccia nei confronti di Paolo Savona e ribadisce: “E’ diritto di un Parlamento utilizzare la Costituzione per mettere in stato d’accusa il ...

Governo : ennesima bocciatura da parte del Colle alla coalizione Salvini-Di Maio : Ieri dopo l'ennesima riunione tra i leader di Lega e M5S e i rappresentanti del Colle del Presidente della Repubblica Mattarella, per cercare di stabilire finalmente un Governo che ormai manca da quasi 80 giorni, vi è stato l'ennesimo colpo di scena. Questa volta il fulcro del problema è il candidato presentato per ricoprire il ruolo di ministro del Tesoro, ovvero l'economista Paolo Savona. Il Colle ha respinto questo candidato perché da sempre ...

Moody’s boccia il Governo Conte : possibile downgrade : L’agenzia di rating Moody’s mette sotto osservazione il rating Baa2 dell’Italia per un possibile downgrade. Lo riporta l’agenzia in una

Boccia : cambiando regole ad ogni Governo si perde di credibilità : Il presidente di Confindustria ha infine sottolineato l'importanza "di rimettere al centro dell'attenzione le dotazioni infrastrutturali che sono un elemento determinante della nostra economia".

Governo - la Cei boccia la flat tax 'Vigileremo'. Poi l augurio a Conte di 'aver assorbito a Firenze un po di umanesimo' : ROMA - Parlando del Governo che si sta formando , la Cei boccia la flat tax e considera tra i 'principi irrinunciabili' quello della 'progressività fiscale', il che vuol dire 'non tagli per tutti ...

CONFINDUSTRIA E Governo/ La strategia di Boccia nel caos politico : Proprio nel giorno in cui Giuseppe Conte ha avuto l'incarico da Sergio Mattarella, CONFINDUSTRIA ha tenuto la sua assemblea annuale. Il commento di SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 08:58:00 GMT)SPILLO/ La bordata di Fitch e gli appetiti della speculazione sull'Italia di Salvimaio, di S. LucianoCONTRATTO LEGA-M5S/ L'industria dimenticata dal GOVERNO giallo-verde, di A. Ruffo

Vincenzo Boccia - Confindustria - apre al dialogo con il Governo giallo-verde : Mentre si attendono risposte dal Quirinale per quanto riguarda la nomina del professor Giuseppe Conte a Presidente del Consiglio del nuovo Governo si iniziano a registrare delle importanti aperture. E' il caso di Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria, che, come mette in evidenza il "Sole24ore" conferma la disponibilità dell'associazione degli industriali ad una collaborazione a 360 gradi per lo sviluppo e la crescita del Paese ma con ...

Boccia al Governo : 'Non è chiaro dove si troveranno le risorse per il programma' : Insomma, il programma firmato da Lega e Movimento 5 stelle non convince il numero uno di Viale dell'Astronomia, che mette in guardia il nuovo governo e auspica che "la politica si riappropri del suo ruolo recuperando la sua vocazione alla sintesi, che matura attraverso il dialogo, il confronto e il sapiente bilanciamento degli interessi

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Governo Conte - elettori Lega bocciano reddito cittadinanza assieme a flat tax : SONDAGGI ELETTORALI POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s di Di Maio (che guadagna) (Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:42:00 GMT)

Governo - Rampelli (FdI) : “Salvini? Lo credevo più responsabile e solidale” e boccia Conte : “Irricevibile” : Fabio Rampelli, non cambia idea. Resta fuori dall’alleanza M5S-Lega. Il Capogruppo di Fratelli d’Italia avrebbe gradito un atteggiamento diverso da parte di Salvini e Di Maio. “Abbiamo tanti difetti, ma siamo lineari. Non facciamo dirette streaming e poi agiamo di nascosto. Conte? È un tecnocrate non eletto dai cittadini. Dunque è irricevibile. Siamo l’unico paese che non esprime attraverso il voto il primo ministro. Due ...