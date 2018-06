Google sembra aver abbandonato il mercato dei tablet mentre Windows 10 punta tutto sui 2-in-1 : Dopo l’abbandono del settore smartphone da parte di Microsoft che ha dismesso il buon caro Windows Phone, Google sembra invece gettare definitivamente la spugna sui tablet Android. Nonostante la presenza di OEM importanti e famosi a livello mondiale come Samsung, Huawei, Motorola e Lenovo, il mercato dei tablet Android sembra ormai giungere alla fine stando ad alcune testate internazionali che riportano la scomparsa della sezione ...

Google Duplex è l'intelligenza artificiale che sembra umana - : Google Duplex è la nuova intelligenza artificiale in grado di effettuare prenotazioni tramite telefonate Il gigante tecnologico ha presentato al mondo Google Duplex , un'intelligenza artificiale che ...

Sembra avvicinarsi la fine di Google Now Launcher, che non può essere installato sui dispositivi con Android Oreo e che potrebbe essere sostituito da un nuovo Launcher made by Google.

sembra che l'acquisizione di Withings non stia portando i risultati sperati a Nokia che pare intenzionata a cedere la divisione Health. Tra le compagnie interessate ci sarebbe Google che sta espandendo la propria divisione hardware.