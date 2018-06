Google Foto ora disponibile come Progressive Web App

Google Lens pianifica l’espansione - ed è già integrato nell’app fotocamera di Sony Xperia XZ2 - XZ2 Compact e XZ2 Premium : Tramite un aggiornamento all'app Google di queste ore, Sony ha già mandato a regime Google Lens sulla fotocamera stock della più recente linea di flagship L'articolo Google Lens pianifica l’espansione, ed è già integrato nell’app fotocamera di Sony Xperia XZ2, XZ2 Compact e XZ2 Premium proviene da TuttoAndroid.

Non esattamente il top i Google Pixel 3? Le prime foto non rendono giustizia : C'è tempo per pensare ai Google Pixel 3, anche se le indiscrezioni stanno già iniziando a fioccare. Che vi piaccia o meno bisogna trattare l'argomento per non restare arenati. A molti di voi potrebbe non andare giù quel che stiamo per raccontare, ma purtroppo ci tocca: si tratta dei proteggi schermo dei prossimi Googlefonini, tutt'altro che originali. Sappiamo che questi dispositivi sono concepiti per badare più alla sostanza che alla forma, ma ...

Google Fotocamera per tutti? Più o meno : ecco come installarla nel vostro smartphone : Google Fotocamera è l’applicazione Fotocamera disponibile sugli smartphone Google Pixel e Nexus, ma grazie a installazioni manuali e porting risulta di fatto installabile anche […] L'articolo Google Fotocamera per tutti? Più o meno: ecco come installarla nel vostro smartphone proviene da TuttoAndroid.

Google Foto - cos’è e come funziona : Google Foto è il servizio studiato da Google per permetterci di conservare, modificare, e condividere i nostri scatti. Il servizio è divenuto famoso e sempre più apprezzato per la possibilità di effettuare il backup automatico illimitato delle nostre Foto e video sui server di Google. --Ma il servizio studiato da Google è molto più di questo, permette infatti il ritocco e il miglioramento dei nostri scatti, oltre la realizzazione ...

Google Foto introduce la stellina e l’album per le immagini preferite : Il team di Google Foto ha annunciato il rilascio di una nuova funzionalità che dovrebbe rendere questo servizio più piacevole da utilizzare. Scopriamo quale L'articolo Google Foto introduce la stellina e l’album per le immagini preferite proviene da TuttoAndroid.

Google Maps chiede ora di dare un nome e un voto al cibo fotografato : Google Maps sta iniziando a mostrare alcuni suggerimenti aggiuntivi per gli utenti che caricano fotografie di cibo, chiedendo di dare un nome e un voto L'articolo Google Maps chiede ora di dare un nome e un voto al cibo fotografato proviene da TuttoAndroid.

Google Foto correggerà da sola le immagini : (Foto: Android Police) I Fotografi da smartphone presto avranno un alleato ancora più forte nel rendere significative (o perlomeno decenti) le Foto scattate dal loro dispositivo. Si tratta dell’app di Google Foto, che in questi giorni immediatamente successivi alla conferenza Google I/O sta acquisendo una nuova funzionalità: la possibilità di correggere automaticamente le Fotografie sottoesposte per renderle più luminose preservando allo ...

L’intelligenza artificiale in Google Foto non si ferma - continuando a introdurre nuove funzioni : Google Foto sta ricevendo una piccola ma gradita novità, implementando nuove funzioni riguardanti la regolazione automaticamente della luminosità, rotazione delle immagini e salvataggio di scontrini! L'articolo L’intelligenza artificiale in Google Foto non si ferma, continuando a introdurre nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Apple Foto vs Google Foto : le differenze : Ancora oggi Apple e Google dividono con un immenso divario i loro utenti: con un occhio più attento però, non vi sarà difficile notare le numerose assonanze tra i servizi offerti, ed è per questo che abbiamo deciso di portarvi a confronto le loro famose app di gestione dei contenuti multimediali, in uno scontro a tu-per-tu con i servizi e le funzionalità offerte: ecco Apple Foto vs Google Foto! Questo articolo dunque si concentrerà sul mostrarvi ...

La funzione di rimozione delle ostruzioni in Google Foto probabilmente non arriverà presto : Durante Google I/O 2017 è stata mostrata una nuova funzione di rimozione delle ostruzioni nelle Foto da introdurre "molto presto". Che fine ha fatto? L'articolo La funzione di rimozione delle ostruzioni in Google Foto probabilmente non arriverà presto proviene da TuttoAndroid.

Google ha iniziato il rollout di “Color Pop” per Google Foto : In base a quanto comunicato da un utente su Reddit, Google ha iniziato il rollout della funzionalità "Color Pop" per la sua applicazione Google Foto. L'articolo Google ha iniziato il rollout di “Color Pop” per Google Foto proviene da TuttoAndroid.