Google decide di cancellare il progetto Maven

(Di domenica 3 giugno 2018)ha deciso di non rinnovare, ildi intelligenza artificiale che aveva in collaborazione con il Pentagono. Il controverso programma di ricerca focalizzato sull'uso dell'intelligenza artificiale per migliorare il riconoscimento di oggetti e persone nei droni militari, terminerà con la sua scadenza a marzo 2019.Secondo il New York Times e Gizmodo, Diane Greene capo diCloud, ha detto ai suoi dipendenti durante un meeting che la compagnia lascerà che ilscada e che non ne verranno iniziati altri di simile natura.Tale annuncio segue le precedenti dichiarazioni diche ha affermato di voler mettere per iscritto delle linee guida da poter utilizzare in successivi progetti militari e che vietino in modo esplicito l'uso di intelligenza artificiali nelle armi.La decisione è stata presa a seguito delle firme di migliaia di dipendentiin una ...