Google ARCore sbarca su Motorola Moto G5S Plus e LG V35 ThinQ

Gradita sorpresa per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : arriva il supporto Google ARCore : Un regalo di quelli che di sicuro qualcuno apprezzerà quello riservato ai possessori di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, che in queste ore hanno iniziato a ricevere il supporto a Google ARCore, progetto che sappiamo essere dedicato alla realtà aumentata, e che vi consigliamo di provare personalmente se non l'avete ancora fatto. Dopo la collaborazione dello scorso anno con gli ormai ex top di gamma, i due colossi sono tornati alla carica per ...

I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ottengono il supporto a Google ARCore : Buone notizie per i possessori dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: i due smartphone del colosso coreano supportano ora la piattaforma Google ARCore L'articolo I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus ottengono il supporto a Google ARCore proviene da TuttoAndroid.