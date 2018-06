Google abbandona i tablet? No | è solo un bug del sito Android

http://feedproxy.goo

(Di domenica 3 giugno 2018)ha rimosso la sezionedalweb ufficiale, fornendo così un altro segnale che si sta allontanando da quel particolare settore? In realtà, come ha affermato con un Tweet l’SVP di, Hiroshi Lockheimer, si è trattatodi un bug durante l’aggiornamento del. La scomparsa della pagina dedicata aisulaveva mandato in allarme i media di settore dando per definitivamente spacciati i. In realtà si è trattatodi un’assenza temporanea come ci ha tenuto a precisare Lockheimer. Oops we had a bug when we updated the site. It's back up now. Sorry for the confusion! https://t.co/5mI3L3Gzif — Hiroshi Lockheimer (@lockheimer) June 3, 2018 È indubbio, però, che inon sono più una priorità perche invece ci tiene di più a spingere i produttori ad adottare, per questi dispositivi, Chrome OS ...