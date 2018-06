Golf | Open d' Italia | trionfa Olesen | Molinari beffato per un solo colpo

Golf - Open d’Italia 2018 : le dichiarazioni. Molinari : “Soddisfatto - non potevo fare di più. Ora di corsa verso lo US Open”. Olesen : “Oggi mi sentivo imbattibile” : Un successo sfumato d’un soffio, ma anche la consapevolezza di aver dato tutto e di aver disputato un altro torneo da fenomeno, una settimana dopo il trionfo nel BMW PGA Championship. Francesco Molinari si gode il secondo posto nell’Open d’Italia 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 71 del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, e guarda già avanti. “Non credo che avrei potuto fare di più. – ammette Molinari ai ...

Golf - Open d’Italia 2018 : Thorbjoern Olesen in trionfo a Soiano del Lago! Francesco Molinari splendido secondo - brilla anche Lorenzo Gagli : Thorbjoern Olesen trionfa nell’Open d’Italia 2018, che ha avuto luogo sul percorso par 71 del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, in provincia di Brescia. Il danese ha portato a casa la vittoria con un ultimo giro da favola, nel corso del quale non ha commesso errori e ha concluso in 64 colpi (-7), recuperando una posizione e spiccando il volo fino al trionfo. Olesen ha beffato in extremis uno strepitoso Francesco Molinari, ...

Open d'Italia - Ics e FederGolf assegnano i premi 'Impegnati nel verde' : Al 75° Open d`Italia al Gard agolf Country Club, nell'area hospitality nella tenda del Credito Sportivo , si è tenuta l`annuale cons egna dei riconoscimenti 'Impegna ti nel verde', il progetto che ...

Golf - US Women’s Open 2018 : Ariya Jutanugarn incanta e vola in testa ad un round dal termine : L’US Women’s Open si avvia alla conclusione quando manca ormai soltanto un round. La tregua del maltempo ha permesso all’organizzazione di recuperare gli ultimi colpi del secondo giro e completare senza intoppi la terza tornata con un cambio al comanda della leaderboard. Ariya Jutanugarn piazza un superbo -6 issandosi ad un complessivo score di -12 (204 colpi). La thailandese supera così l’australiana Sarah Jane Smith, ...

Golf – 75° Open d’Italia : Francesco Molinari sogna il colpaccio - difeso il secondo posto con un giro perfetto : Il torinese secondo a un colpo dall’inglese Lee Slattery. In corsa anche Willett e Kaymer, Manassero non molla con il suo quattordicesimo posto Francesco Molinari continua a far sognare. Con un altro ottimo giro in 66 (-5) colpi e uno score di 198 (66 66 66, -15) ha mantenuto il secondo posto nel 75° Open d’Italia, torneo delle Rolex Series dell’European Tour ed evento principale del Progetto Ryder Cup 2022, che per il secondo anno consecutivo ...

Golf - Open d’Italia 2018 : le dichiarazioni. Francesco Molinari : “Sono contento della posizione in cui mi trovo. Domani vedremo” : Francesco Molinari è in lotta per l’Open d’Italia. Chicco è secondo a un solo colpo dal leader Lee Slattery a un giro dalla fine e Domani potrà andare all’assalto del terzo titolo del torneo più prestigioso che si tiene nel nostro paese. Il giocatore torinese è stato accolto da tanto entusiasmo sul green della buca 18, atmosfera che non lo ha certo lasciato indifferente. “È stato un boato parecchio forte“, ha ...

Golf - Open d’Italia 2018 : Francesco Molinari da impazzire! È secondo a un colpo da Lee Slattery a un giro dalla fine : Come pochi mesi fa, meglio di pochi mesi fa, sperando in un epilogo diverso. Francesco Molinari è secondo nell’Open d’Italia a un solo colpo di distanza dal leader, l’inglese Lee Slattery, quando manca un solo giro alla fine del torneo. Pochi mesi fa, nell’edizione 2017 (si giocava ad ottobre), Chicco si trovò a due colpi da Tyrrell Hatton (poi vincitore) a diciotto buche dalla fine ma concluse al sesto posto. Domani la ...

Golf - US Women’s Open 2018 : il maltempo condiziona il secondo round - Sarah Jane Smith in vetta. Taglio fatale per Giulia Molinaro : Il maltempo condiziona il secondo round dello US Women’s Open, secondo Major stagionale, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dello Shoal Creek Golf and Country Club, nell’Alabama. La competizione è stata sospesa a causa delle condizioni climatiche avverse, costringendo gli organizzatori a compattare gli ultimi due giri, preceduti oggi dal completamento della seconda tornata. Ma intanto il secondo Major stagionale comincia già ...

Golf – 75° Open d’Italia : Francesco Molinari show - l’azzurro secondo ad un colpo di distanza da Kaymer : Sei top players nelle prime posizioni. Anche Manassero in corsa per il titolo. Nella seconda giornata spettatori in aumento con 7.900 presenze Francesco Molinari ci crede e fa sognare gli italiani. Il torinese è salito al secondo posto con 132 (66 66, -10) colpi nel 75° Open d’Italia, secondo torneo stagionale delle Rolex Series dell’European Tour ed evento principale del Progetto Ryder Cup 2022, che per il secondo anno consecutivo mette in ...

Golf - Open d’Italia 2018 : le dichiarazioni. Francesco Molinari : “Bello giocare con questo pubblico - devo restare concentrato”. Manassero : “Felice per l’ultimo putt” : Soddisfazione lampante sul viso di Francesco Molinari, splendido protagonista nel secondo giro dell’Open d’Italia, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, in provincia di Brescia. L’azzurro è attualmente secondo in classifica con due tornate in fotocopia in 66 colpi e non commette sbavature dal secodo round del BMW PGA ...

Golf - Open d’Italia 2018 : Francesco Molinari fa sognare! E’ secondo alle spalle di Martin Kaymer - brilla anche Matteo Manassero : Francesco Molinari stratosferico nel secondo giro dell’Open d’Italia, torneo incluso nel circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago, in provincia di Brescia. Il fuoriclasse italiano è attualmente secondo in classifica alle spalle del tedesco Martin Kaymer e insegue il sogno di vincere per la terza volta il torneo, dopo aver già trionfato una ...

