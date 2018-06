Golf – 75° Open d’Italia | vince Olesen davanti ad un grandioso Francesco Molinari

sportfair

: RT @AnsaGolf: . @Thorbjornolesen vince il 75/o @ItalianOpen. Sfuma tripletta azzurro, battuto al fotofinish dal danese. #AnsaGolf #Golf #… - smmdayit : RT @AnsaGolf: . @Thorbjornolesen vince il 75/o @ItalianOpen. Sfuma tripletta azzurro, battuto al fotofinish dal danese. #AnsaGolf #Golf #… - MilenaLazzaroni : RT @AnsaGolf: . @Thorbjornolesen vince il 75/o @ItalianOpen. Sfuma tripletta azzurro, battuto al fotofinish dal danese. #AnsaGolf #Golf #… - AnsaGolf : . @Thorbjornolesen vince il 75/o @ItalianOpen. Sfuma tripletta azzurro, battuto al fotofinish dal danese.… -

(Di domenica 3 giugno 2018) Il danesebeffa per un solo colpo il torinese, che sale in vetta alla Race to Dubai. Belle prove di Gagli e Manassero Ha vinto il danese Thorbjorn, ma il secondo posto di un grandissimoha comunque riempito d’orgoglio il pubblico italiano accorso al GardaCounty Club (par 71) per seguire la giornata finale del 75°, torneo delle Rolex Series dell’European Tour ed evento principale del Progetto Ryder Cup 2022, che per il secondo anno consecutivo ha messo in palio un montepremi di 7.000.000 di dollari.ha concluso con 262 (65 68 65 64, -22) e perla tripletta nella massima manifestazione italiana diè sfumata per un solo colpo (263 – 66 66 66 65, -21) al temine di un duello spettacolare e di altissima caratura tecnica. I parziali dei due protagonisti sono eloquenti: 64 (-7) per il vincitore, 65 ...