Golf – 75° Open d’Italia | Francesco Molinari sogna il colpaccio | difeso il secondo posto

(Di domenica 3 giugno 2018) Il torinesea un colpo dall’inglese Lee Slattery. In corsa anche Willett e Kaymer, Manassero non molla con il suo quattordicesimocontinua a farre. Con un altro ottimo giro in 66 (-5) colpi e uno score di 198 (66 66 66, -15) ha mantenuto ilnel 75°, torneo delle Rolex Series dell’European Tour ed evento principale del Progetto Ryder Cup 2022, che per ilanno consecutivo mette in palio un montepremi di 7.000.000 di dollari. Hanno tenuto un buon ritmo anche Matteo Manassero, 14° con 202 (66 68 68, -11), e Lorenzo Gagli, 17° con 203 (69 68 66, -10) e risalito di 24 posizioni. Sul percorso del GardaCountry Club (par 71), affiancato dal danese Thorbjorn Olesen, ha un colpo di ritardo dall’inglese Lee Slattery (197 – 66 69 62, -16) risalito con un gran 62 (-9) che non sarà record del campo poiché ...