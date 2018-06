Golden State Cleveland Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Finali NBA

NBA Finals 2018 - Golden State-Cleveland/ Video - Warriors avanti +1 : l'errore fatale di J. R. Smith (gara 1) : NBA Finals 2018, Golden State-Cleveland: Video highlights della partita valida come gara 1. I Warriors vincono in Over time: fatale l'errore del Cavs J R Smith negli ultimi secondi. (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 16:00:00 GMT)

NBA Finals 2018 : un LeBron James disumano non basta a Cleveland. Gara 1 è di Golden State : Se questo è l’inizio allora mettetevi comodi e allacciatevi le cinture, perché le NBA Finals 2018 promettono di farvi divertire, in barba a chi ritiene ‘noioso’ il quarto episodio della saga tra Warriors e Cavaliers. Golden State si è aggiudicata per 124-114 al supplementare una Gara 1 che è già un instant classic, una Gara che verrà ricordata per molto tempo. A Cleveland non è bastato un LeBron James disumano: trovate voi un ...

NBA - Kevin Love riceve l'ok dai medici : in campo per gara-1 contro Golden State : Le previsioni li vogliono sfavoriti e il clima torrido che li aspetta all'interno della Oracle Arena per gara-1 delle finali NBA di certo non aiuta. Una buona notizia però in casa Cavs c'è: Kevin ...

Nba Finals - Golden State-Cleveland preview : Non è come un matrimonio logoro, dove non c'è rimasto più nulla da dire. Golden State e Cleveland si affrontano per il quarto anno consecutivo, ma le Finals 2018 restano la serie più attesa e ...

NBA - Andre Iguodala non recupera : niente gara-1 per l'ala di Golden State : Il tweet dell'ufficio PR di Golden State arriva ancora prima di mezzogiorno della vigilia di gara-1: "Andre Iguodala — che ha già saltato le ultime 4 gare della finale della Western Conference — sta ...

#SkyNBAFinals : si giocano il titolo 2018 Golden State Warriors vs Cleveland Cavaliers : Per la quarta stagione di fila, prima volta assoluta nella storia dello sport a squadre americano, le Finali di NBA si apprestano a vivere la stessa appassionante e spettacolare sfida, quella fra i Golden State Warriors, campioni della Western Conference e detentori dell’anello, e i Cleveland Cavaliers, campioni della Eastern Conference. Sarà ancora una volta Steph Curry contro LeBron James, con il “Prescelto” alla sua ...

NBA Finals 2018 : il quarto atto della saga Golden State-Cleveland : Dopo 82 partite di stagione regolare, dopo tutti i vari turni di playoff e due finali di Conference a gara-7, alla fine si ritorna sempre allo stesso punto, a quello scontro che ormai caratterizza da tre anni la NBA: Golden State contro Cleveland. Da venerdì comincia il quarto atto dell’eterna rivalità tra Warriors e Cavaliers. I pronostici di inizio anno sono stati rispettati, ma è stata una stagione completamente diversa da quella che ci ...