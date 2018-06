Gli animali esotici trofei di Gomorra | l' ultimo business della camorra

Dai poeti aGli animali - al via la campagna social promossa da Zoomarine : ... come Facebook e Twitter, ma anche musicali per gli estimatori del rap, e postare sui social emozioni, esperienze o considerazioni inerenti al mondo animale e racchiuse in pochi 'versi'. Uno sguardo ...

FAO : porre fine all’uso dei medicinali antimicrobici per la promozione della crescita deGli animali da allevamento : I medicinali antimicrobici hanno un ruolo importante nel salvaguardare la salute umana e animale, ma devono essere usati responsabilmente, anche nel settore agricolo. Questo il messaggio del Direttore Generale della FAO José Graziano da Silva ad una Riunione ONU di alto livello per il coordinamento sul tema della resistenza antimicrobica (AMR l’acronimo in inglese). “La FAO sostiene che antibiotici e altri antimicrobici dovrebbero ...

Grande Fratello 15 - "espulsione per Filippo" : le grida e la protesta deGli animalisti fuori dalla Casa (video) : "Espulsione per Filippo, espulsione per Filippoooo. Via dalla Casaaaa". Non si placa l'ira degli animalisti che questo pomeriggio si sono radunati fuori dagli Studi di Cinecittà, a pochi metri dalla Casa del Grande Fratello 15. Il loro bersaglio continua a essere Filippo Contri, il concorrente già denunciato dall'AIDAA per il suo modo "particolare" di educare il cane di famiglia ("Io sono per i modi antichi, se fa qualcosa io gli do un ...

Piano di controlli suGli allevamenti - i NAS riscontrano numerose irregolarità su tenuta animali : L'Aquila - I carabinieri del Nas abruzzese hanno condotto un' attività ispettiva presso cinque allevamenti ovicaprini della provincia dell’Aquila e uno della provincia di Teramo. Nel corso dei controlli sono emerse numerose irregolarità nella gestione delle aziende tra cui la non corretta identificazione del bestiame dato che 240 capi erano privi di marchi auricolari; in alcuni casi assenza del registro di stalla e del ...

Animali - estate 2018 : ecco come prendersi cura deGli amici a 4 zampe durante la bella stagione : Lega Nazionale per la Difesa del Cane ripropone alcuni importanti consigli per prendersi cura al meglio degli amici a 4 zampe durante la bella stagione. Semplici regole per garantire una estate serena anche per loro. Che andiate al mare, in montagna o restiate in città, è importante prendere tutte le precauzioni necessarie affinché la bella stagione sia spensierata e piacevole anche per i nostri amici Animali. ecco quindi i consigli di Lega ...

Vive da 35 anni con un elefante in giardino - Gli animalisti voGliono portarlo via : «Non fatelo - è uno di famiGlia» : ... choc nei resort delle meraviglie La motivazione ufficiale delle richieste è che l'elefante, nato 42 anni fa, quando non è impegnato con gli spettacoli circensi Vive in un giardino di 100 metri ...

Estinzioni online : come funziona il mercato deGli animali rari su internet : Oggettistica d'avorio, pellicce di leopardo, souvenir composti da tartarughe marine o pelle d'orso. Il mercato online che smercia la fauna protetta è in piena espansione, secondo un'indagine dell'International Found for Animal Welfare (IFAW).Un mercato senza scrupoli, che fonda le sue radici nell'indifferenza degli acquirenti. rarità illecite Gli esperti dell'organizzazione, che hanno trascorso intere settimane, lo scorso anno, a combattere ...

In Calabria scoperto traffico di miGliaia di animali protetti : Sono 7 le persone arrestate nell’area metropolitana di Reggio Calabria. Gli indagati sono accusati di fare parte di un’organizzazione dedita

Cancro : non più un problema solo deGli esseri umani - ma anche deGli animali : Viviamo in un modo sempre più malato e danneggiato, in modo particolare dall'inquinamento, un fenomeno che negli ultimi anni sta portando gravi conseguenze al nostro pianeta; l'uso di alcool, droghe, fumo, prodotti cancerogeni e la diffusione su vasta scala di materiali derivanti da petrolio sta provocando l'insorgenza sempre più diffusa di tumori, nell'uomo. Sappiamo quanto il susseguirsi di comportamenti errati incide sugli animali? Ebbene sì, ...

Boom di animali nelle case deGli italiani. Enpa : 'la sola a non accorgersene è la politica. Al governo che verrà chiediamo un cambio di ... : UMWEB, Il recentissimo 21.mo rapporto dell'Associazione Nazionale Imprese per l'Alimentazione e la Cura degli animali da Compagnia , Assalco, , conferma , il grande amore degli italiani per gli ...

Altro che Grande Fratello - questo è la Fattoria deGli animali : Marcello Fonte è il vincitore del premio come migliore attore a Cannes per Dogman di Matteo Garrone ma sembra uscito da un Altro film, Reality, quello sui poveri e infelici che sognavano il mondo televisivo del Grande Fratello. Fonte qualche giorno fa raccontava a Fazio alcuni dettagli autobiografic