Giulio Scarpati protagonista ne Il Fulgore di Dony e Un Medico In Famiglia 11

IL FULGORE DI DONY/ Il film di Pupi Avati con Giulio Scarpati su Rai 1 (oggi - 29 maggio 2018) : Il film “Il FULGORE di DONY”, diretto da Pupi Avati, va in onda in prima visione su Rai 1 questa sera, martedì 29 maggio, alle 21.25. Nel cast Ambra Angiolini e Giulio Scarpati. Giulio Scarpati è uno dei protagonisti de “Il FULGORE di DONY”, l’emozionante film di Pupi Avati che racconta la scelta di DONY, una liceale studiosa, non appariscente che si innamora del bellissimo e sportivo Marco che si ritrova a fare i conti con le conseguenze ...