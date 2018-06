Giro d’Italia 2018 | morto Leonardo D’Amico | il motociclista investito durante la quinta

Sicilia : è morto Leo D’Amico - il commissario investito durante il Giro d’Italia 24 giorni fa : E' morto Leo D'Amico, motociclista e commissario di gara dell'ultimo giro d'Italia investito poco prima della quinta tappa della competizione ad Agrigento: le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Per l'uomo che lo ha travolto, è cambiato il capo d'imputazione a suo carico in lesioni colpose gravissime a omicidio stradale.Continua a leggere

Agrigento - morto il motociclista investito al Giro d’Italia/ Deceduto dopo 24 giorni : omicidio stradale : Agrigento, morto il motociclista investito al Giro d’Italia, Deceduto dopo 24 giorni: omicidio stradale per l'automobilista 70enne che lo ha investito(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 14:40:00 GMT)

Golf – 75° Open d’Italia : Francesco Molinari sogna il colpaccio - difeso il secondo posto con un Giro perfetto : Il torinese secondo a un colpo dall’inglese Lee Slattery. In corsa anche Willett e Kaymer, Manassero non molla con il suo quattordicesimo posto Francesco Molinari continua a far sognare. Con un altro ottimo giro in 66 (-5) colpi e uno score di 198 (66 66 66, -15) ha mantenuto il secondo posto nel 75° Open d’Italia, torneo delle Rolex Series dell’European Tour ed evento principale del Progetto Ryder Cup 2022, che per il secondo anno consecutivo ...

Golf - Open d’Italia 2018 : Francesco Molinari da impazzire! È secondo a un colpo da Lee Slattery a un Giro dalla fine : Come pochi mesi fa, meglio di pochi mesi fa, sperando in un epilogo diverso. Francesco Molinari è secondo nell’Open d’Italia a un solo colpo di distanza dal leader, l’inglese Lee Slattery, quando manca un solo giro alla fine del torneo. Pochi mesi fa, nell’edizione 2017 (si giocava ad ottobre), Chicco si trovò a due colpi da Tyrrell Hatton (poi vincitore) a diciotto buche dalla fine ma concluse al sesto posto. Domani la ...

Giro d’Italia 101 – Il bilancio della corsa rosa - la più dura de mondo : Il bilancio del Giro 101, la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo. Paolo Bellino, Direttore Generale di RCS Sport e Mauro Vegni, Direttore del Giro d’Italia tracciano un bilancio di un’edizione molto particolare. Il Giro d’Italia è andato in archivio da pochi giorni con la vittoria di Chris Froome incoronato ai Fori Imperiali di Roma. È stata un’edizione molto affascinante, la 101esima, sia per la Grande Partenza da Israele ...

Ciclismo : ancora da spiegare la crisi di Fabio Aru al Giro d’Italia. Accertamenti in corso : Fabio Aru al Tour de France? ancora tutto da capire per quanto riguarda la situazione del sardo della UAE Emirates che è uscito con le ossa rotte dal Giro d’Italia 2018, iniziato da favorito per la Maglia Rosa e concluso con un ritiro nella diciannovesima tappa. È intervenuto ieri a Radiocorsa, nota trasmissione ciclistica sui canali di RaiSport il suo agente, Alberto Ziliani. “Il programma lo sceglierà Fabio assieme al team. Hanno un ...

Eurosintex protagonista del SUM2018 e di Ride Green - il progetto di sostenibilità del Giro d’Italia : Si è appena concluso un maggio da ricordare per Eurosintex, leader in Italia nella produzione e distribuzione di contenitori per la raccolta dei rifiuti e di sistemi integrati per l’ecologia. L’azienda bergamasca ha infatti preso parte a due iniziative di grande prestigio nazionale e internazionale come l’edizione 101 del Giro d’Italia grazie al progetto Ride Green, e al SUM2018, simposio in programma a Bergamo con oltre 200 delegati ...

Giallo sulle buche di Roma per il Giro d’Italia : bufala confermata da Mauro Vegni? : Si parla molto in queste ore delle buche di Roma per il Giro d'Italia, considerando il fatto che a detta di alcuni organi di stampa l'ultima tappa della corsa rosa sarebbe stata caratterizzata da un manto stradale decisamente poco consono ad un appuntamento così importante. In un contesto di questo tipo, diventa importante prendere in esame quanto è stato dichiarato da Mauro Vegni. Il direttore del Giro, infatti, avrebbe rilasciato un'intervista ...

Golf - Open d’Italia 2018 : Francesco Molinari e Matteo Manassero 13esimi dopo il primo Giro. In tre al comando : L’Open d’Italia è scattato quest’oggi sul percorso del GardaGolf Country Club di Soiano del Lago. Uno dei protagonisti più attesi era ovviamente Francesco Molinari, ancor di più dopo la vittoria della scorsa settimana. Chicco non ha deluso, chiudendo la prima giornata in 66 colpi, -5, un punteggio positivo, che gli vale la 13esima posizione, considerando anche la settimana piuttosto movimentata da cui il torinese è reduce, per ...

Ciclismo - Froome non ha dubbi : “Giro d’Italia? E’ più facile vincere il Tour de France” : Invitato presso la redazione di Sky Sport, Chris Froome ha parlato del Giro d’Italia appena vinto, sottolineando come sia più semplice trionfare al Tour Sono i giorni del trionfo per Chris Froome, che si gode la vittoria al Giro d’Italia e nel frattempo si prepara per il Tour de France, che scatterà il prossimo 7 luglio. Il corridore britannico si è presentato oggi presso la redazione di Sky Sport Italia, tornando a parlare della ...

Ciclismo - Chris Froome : “Vincere il Giro d’Italia è stato molto difficile. Forse per me è più semplice il Tour de France” : Autore di una tripletta storica (Tour de France, Vuelta a España e Giro d’Italia), che lo ha portato ancor di più nell’Olimpo del pedale, insieme a due mostri sacri come Bernard Hinault ed Eddy Merckx, Chris Froome inizia a comprendere la portata della sua impresa, intervistato da Sky Sport 24. “Sto realizzando quanto sono riuscito a fare: aver vinto la Corsa Rosa ed ottenuto il successo dei tre Giri più importanti è ...

Giro d’Italia - Mauro Vegni difende la tappa di Roma : “sfido chiunque a trovare le buche di cui si parla” : Il direttore del Giro d’Italia è tornato a parlare delle polemiche scaturite dopo l’ultima tappa di Roma, facendo chiarezza su alcuni punti Mauro Vegni non ci sta, troppe le polemiche scaturite dopo l’ultima tappa della 101ª edizione del Giro d’Italia per rimanere nell’ombra. Il direttore della corsa in rosa è intervenuto per smorzare le critiche dopo la frazione andata in scena domenica sulle strade della Capitale, ...

Davide Cassani : “Chris Froome è il vincitore legittimo del Giro d’Italia. Sul Colle delle Finestre? Forse l’impresa del nuovo millennio” : Davide Cassani ha parlato anche di Chris Froome durante il “Corso per Giornalisti Sportivi” organizzato da OA Sport al PalaMadiba di Modena. Il CT della Nazionale Italiana di ciclismo si è sottoposto a diverse domande effettuate dai partecipanti, tra cui anche una riguardo la legittimità del successo del keniano bianco al Giro d’Italia: “Chris Froome è il vincitore legittimo del Giro d’Italia. Secondo il regolamento ...

Davide Cassani : “Il bilancio del Giro d’Italia : è mancato Fabio Aru - bravo Pozzovivo. Formolo e Ciccone possono crescere” : Davide Cassani ha tenuto una lezione durante il “Corso per Giornalisti Sportivi” organizzato da OA Sport al PalaMadiba di Modena. Il CT della Nazionale Italiana di ciclismo si è sottoposto alle innumerevoli domande dei partecipanti che hanno simulato una conferenza stampa con la guida del pedale azzurro. Davide Cassani ha così avuto modo anche di tracciare un bilancio sul Giro d’Italia che si è concluso domenica, concentrandosi ...