Giro del Delfinato | Kwiatkowski vince il crono prologo ma c’è un Moscon super per

Investito sul percorso del Giro d'Italia - Leonardo è morto dopo quasi un mese di agonia : E' morto dopo quasi un mese d'agonia Leonardo D'Amico, il quarantottenne che era stato Investito la mattina del 9 maggio durante la tappa agrigentina del giro d'Italia. Le sue condizioni erano apparse...

Giro del Delfinato 2018 : Michal Kwiatkowski si impone nel prologo d’apertura - super terzo Moscon. Vincenzo Nibali a 24” : È Michal Kwiatkowski ad imporsi nel cronoprologo che ha aperto il Giro del Delfinato 2018. Il campione polacco della specialità ha fermato il cronometro in 7’25” lungo i 6.6 chilometri completamente pianeggianti nel dipartimento della Drôme nella regione del Rodano-Alpi, da Valence a Valence. Ovviamente per il corridore del Team Sky arriva anche la Maglia Gialla di leader della classifica generale. Velocità impressionanti sulle ...

Giro del Delfinato – Kwiatkowski il più veloce nella gara inaugurale : 3° Moscon - staccato Nibali : La tappa inaugurale del Giro del Delfinato va a Michal Kwiatkowski, ciclista polacco del Team Sky che chiude in 7’ 25’’ 02: 3ª piazza per Moscon, più staccato Nibali Concluso lo spettacolo del Giro d’Italia, i big del ciclismo internazionale si spostano in Francia per il Giro del Delfinato. Il prologo a cronometro della gara transalpina si svolge sul tracciato di Valence, lungo 6.6 chilometri completamente pianeggianti nel dipartimento della ...

Giro(vita) della penisola : gli italiani falliscono la prova costume - ecco le regioni "più grasse" : Nonostante la corsa last minute a diete e all'attività fisica per recuperare la forma perduta, quasi la metà degli italiani (45,9 %) fallisce la prova costume per sovrappeso o addirittura...

LIVE – Giro del Delfinato 2018 in DIRETTA : prologo Valence-Valence. Vincenzo Nibali scalda il motore per il Tour : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro del Delfinato 2018: si parte con un prologo in quel di Valence. 6.6 chilometri completamente pianeggianti nel dipartimento della Drôme nella regione del Rodano-Alpi, pochissime insidie per i corridori: bisognerà fare attenzione solamente a qualche curva nelle quali si potranno guadagnare secondi preziosi. C’è l’esordio per Vincenzo Nibali, che torna in gara a ...

Giro del Delfinato 2018 : Vincenzo Nibali per ritrovare il ritmo gara. Parte l’operazione Tour de France : Inizia l’operazione Tour de France. Vincenzo Nibali ha nel mirino la Grande Boucle, si sta preparando meticolosamente all’evento clou della stagione (insieme ai Mondiali di Innsbruck) e vuole farsi trovare pronto per le tre settimane in terra transalpina. Per presentarsi al top della forma, lo Squalo ha effettuato un lungo periodo di allenamento in altura e oggi prenderà Parte al Giro del Delfinato, piccola corsa a tappe che si ...

Giro del Delfinato 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso - orario - vincitore (Prologo Valence-Valence) : diretta Giro del Delfinato 2018: info Streaming video e tv del prologo che da il via a questa edizione del Criterium. Si parte da Valence con una cronometro individuale. (Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 03:46:00 GMT)

Nel Giro del Doping - dal Cobra agli amatori. I Nas : "è dilagante" : Ed entriamo in questo mondo attraverso la voce di chi ne ha fatto parte da protagonista, un grande atleta, l'erede di Marco Pantani, che ha ceduto però al Doping e per questo sta ancora scontando la ...

Ciclismo - ragazzo ferito in una gara : Elia Viviani dona la sua maglia ciclamino del Giro : Il campione olimpico di Ciclismo Elia Viviani ha voluto donare la propria maglia ciclamino, autografata, conquistata all'ultimo Giro d'Italia ad un giovane ciclista veronese, Andrea Fagnani , del team ...

Giro d’Italia 101 – Il bilancio della corsa rosa - la più dura de mondo : Il bilancio del Giro 101, la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo. Paolo Bellino, Direttore Generale di RCS Sport e Mauro Vegni, Direttore del Giro d’Italia tracciano un bilancio di un’edizione molto particolare. Il Giro d’Italia è andato in archivio da pochi giorni con la vittoria di Chris Froome incoronato ai Fori Imperiali di Roma. È stata un’edizione molto affascinante, la 101esima, sia per la Grande Partenza da Israele ...

Eurosintex protagonista del SUM2018 e di Ride Green - il progetto di sostenibilità del Giro d’Italia : Si è appena concluso un maggio da ricordare per Eurosintex, leader in Italia nella produzione e distribuzione di contenitori per la raccolta dei rifiuti e di sistemi integrati per l’ecologia. L’azienda bergamasca ha infatti preso parte a due iniziative di grande prestigio nazionale e internazionale come l’edizione 101 del Giro d’Italia grazie al progetto Ride Green, e al SUM2018, simposio in programma a Bergamo con oltre 200 delegati ...

5 mosse per entrare nel Giro giusto : i consigli del coach Brendon Burchard Articolo : Si intitola Le Abitudini per l'alta prestazione il nuovo libro di Brendon Burchard, edito in Italia da ROI Edizioni. Burchard è uno dei coach di crescita personale più seguiti al mondo, oltre ad essere uno dei cento personaggi più seguiti su Facebook, con oltre cinque milioni di fan.

