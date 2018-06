Giro del Delfinato – Kwiatkowski il più veloce nella gara inaugurale | 3° Moscon | staccato

Giro(vita) della penisola : gli italiani falliscono la prova costume - ecco le regioni "più grasse" : Nonostante la corsa last minute a diete e all'attività fisica per recuperare la forma perduta, quasi la metà degli italiani (45,9 %) fallisce la prova costume per sovrappeso o addirittura...

LIVE – Giro del Delfinato 2018 in DIRETTA : prologo Valence-Valence. Vincenzo Nibali scalda il motore per il Tour : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro del Delfinato 2018: si parte con un prologo in quel di Valence. 6.6 chilometri completamente pianeggianti nel dipartimento della Drôme nella regione del Rodano-Alpi, pochissime insidie per i corridori: bisognerà fare attenzione solamente a qualche curva nelle quali si potranno guadagnare secondi preziosi. C’è l’esordio per Vincenzo Nibali, che torna in gara a ...

Giro del Delfinato 2018 : Vincenzo Nibali per ritrovare il ritmo gara. Parte l’operazione Tour de France : Inizia l’operazione Tour de France. Vincenzo Nibali ha nel mirino la Grande Boucle, si sta preparando meticolosamente all’evento clou della stagione (insieme ai Mondiali di Innsbruck) e vuole farsi trovare pronto per le tre settimane in terra transalpina. Per presentarsi al top della forma, lo Squalo ha effettuato un lungo periodo di allenamento in altura e oggi prenderà Parte al Giro del Delfinato, piccola corsa a tappe che si ...

Giro del Delfinato 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso - orario - vincitore (Prologo Valence-Valence) : diretta Giro del Delfinato 2018: info Streaming video e tv del prologo che da il via a questa edizione del Criterium. Si parte da Valence con una cronometro individuale. (Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 03:46:00 GMT)

Nel Giro del Doping - dal Cobra agli amatori. I Nas : "è dilagante" : Ed entriamo in questo mondo attraverso la voce di chi ne ha fatto parte da protagonista, un grande atleta, l'erede di Marco Pantani, che ha ceduto però al Doping e per questo sta ancora scontando la ...

Ciclismo - ragazzo ferito in una gara : Elia Viviani dona la sua maglia ciclamino del Giro : Il campione olimpico di Ciclismo Elia Viviani ha voluto donare la propria maglia ciclamino, autografata, conquistata all'ultimo Giro d'Italia ad un giovane ciclista veronese, Andrea Fagnani , del team ...

Giro d’Italia 101 – Il bilancio della corsa rosa - la più dura de mondo : Il bilancio del Giro 101, la corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo. Paolo Bellino, Direttore Generale di RCS Sport e Mauro Vegni, Direttore del Giro d’Italia tracciano un bilancio di un’edizione molto particolare. Il Giro d’Italia è andato in archivio da pochi giorni con la vittoria di Chris Froome incoronato ai Fori Imperiali di Roma. È stata un’edizione molto affascinante, la 101esima, sia per la Grande Partenza da Israele ...

Eurosintex protagonista del SUM2018 e di Ride Green - il progetto di sostenibilità del Giro d’Italia : Si è appena concluso un maggio da ricordare per Eurosintex, leader in Italia nella produzione e distribuzione di contenitori per la raccolta dei rifiuti e di sistemi integrati per l’ecologia. L’azienda bergamasca ha infatti preso parte a due iniziative di grande prestigio nazionale e internazionale come l’edizione 101 del Giro d’Italia grazie al progetto Ride Green, e al SUM2018, simposio in programma a Bergamo con oltre 200 delegati ...

5 mosse per entrare nel Giro giusto : i consigli del coach Brendon Burchard Articolo : Si intitola Le Abitudini per l'alta prestazione il nuovo libro di Brendon Burchard, edito in Italia da ROI Edizioni. Burchard è uno dei coach di crescita personale più seguiti al mondo, oltre ad essere uno dei cento personaggi più seguiti su Facebook, con oltre cinque milioni di fan.

Giro del Delfinato 2018 : Gianni Moscon torna in gara. Va riscattato un avvio di stagione difficile : Al Giro del Delfinato rivedremo in azione Gianni Moscon. Questo ragazzo di 24 anni è uno dei giovani più promettenti del ciclismo italiano. Un passista davvero completo, che va fortissimo a cronometro e sul pavé, ma sa reggere anche su percorsi più duri, come dimostrato dal terzo posto Giro del Lombardia dello scorso anno. Tuttavia in questa stagione il trentino non è ancora riuscito a trovare l’acuto. Il 2018 doveva essere l’anno del definitivo ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali torna in gara : “Buon ritiro in altura - al Giro del Delfinato ci proverò in qualche tappa” : Vincenzo Nibali è pronto per tornare in gara, domenica, al Giro del Delfinato. Sarà la prima tappa di avvicinamento al Tour de France, obiettivo principale, insieme al Mondiale, della stagione del ciclista siciliano. Per prepararsi al meglio all’appuntamento con la Grande Boucle, Nibali si è allenato sul Teide, il vulcano di Tenerife, nelle Canarie, e in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha confessato le sue ...

Giro del Delfinato 2018 - Egan Bernal sotto i riflettori. Un predestinato che sta impressionando : Nato il 13 gennaio 1997, a soli 21 anni, il colombiano Egan Arley Bernal, in forza al Team Sky, è salito agli onori della cronaca sportiva prima per il secondo posto al Giro di Romandia, e poi per la vittoria del Giro di California ed ora, alla vigilia del Giro del Delfinato, è uno dei corridori più seguiti all’interno del gruppo. Esploso nello scorso agosto, grazie alla vittoria finale al Tour de l’Avenir 2017, corsa a tappe nella ...

Ciclismo - l attacco di Fanini 'Contador che premia Froome tra le pagine più nere della storia del Giro' : Invece la politica ha smussato gli angoli e si è andati avanti vivacchiando e sperando in bene. Non ho mai visto però un presidente dell'Uci così diretto e schietto come Lappartient. Ora si vada fino ...