Ginnastica | oro azzurro a Europei ritmica

Ginnastica - Europei ritmica; le Farfalle si confermano : medaglia d'oro con i 5 cerchi : GUADALAJARA - Le Farfalle azzurre confermano la loro supremazia nell'esercizio con i 5 cerchi . Le campionesse del mondo in carica, allenate da Emanuela Maccarani, coadiuvata in Spagna da Valentina Rovetta e Federica Bagnera, conquistano il titolo continentale. L'aviere del gruppo Sportivo di Vigna di Valle, ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : Italia a caccia di un sogno - le Farfalle vogliono l'impresa. Sfida da oro con Russia e Bulgaria : Tra cinque cerchi, specialità in cui siamo Campionesse del Mondo, e tre palle/due funi possiamo dire la nostra, sempre Sfida ndo la Russia e anche la Bulgaria che in questi mesi è stata davvero ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : Italia d’assalto - azzurre a caccia dell’oro. Le Farfalle ai raggi X : L’ Italia è pronta per disputare gli Europei 2018 di Ginnastica ritmica che si disputeranno a Guadalajara (Spagna) dal 1° al 3 giugno. Le Farfalle , dopo aver vinto la Coppa del Mondo generale grazie a delle prestazioni sbalorditive nei mesi passati, vanno a caccia del colpaccio nella rassegna continentale che torna a essere protagonista del calendario dopo due stagioni (negli anni dispari non partecipano i gruppi seniores). Le ragazze di ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : Elisa Iorio in trionfo - che doppietta d’oro alle parallele! Emma Malabuyo super al libero : Elisa Iorio ha un feeling davvero unico con le parallele asimmetriche del PalaArrex e per il secondo anno consecutivo vince la Finale di Specialità juniores sugli amati staggi! Domenica da urlo per la 15enne emiliana che, dopo il terzo posto alla trave, fa saltare il banco nel suo attrezzo prediletto mettendosi in luce con un esercizio di assoluto spessore tecnico e ben eseguito: 14.267 (5.9 il D Score), pari merito con la stellina russa Ksenia ...