Ginnastica ritmica | Europei 2018 | trionfo di Arina Averina | sconfitta la gemella Dina!

Ginnastica - Europei ritmica; le Farfalle si confermano : medaglia d'oro con i 5 cerchi : GUADALAJARA - Le Farfalle azzurre confermano la loro supremazia nell'esercizio con i 5 cerchi. Le campionesse del mondo in carica, allenate da Emanuela Maccarani, coadiuvata in Spagna da Valentina Rovetta e Federica Bagnera, conquistano il titolo continentale. L'aviere del gruppo Sportivo di Vigna di Valle, ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : Italia insaziabile! Farfalle Cannibali : argento nel misto - arriva la terza medaglia : L’Italia è letteralmente insaziabile agli Europei 2018 di Ginnastica ritmica e conquista anche la medaglia d’argento con le tre palle e due funi. Dopo essersi laureate Campionesse d’Europa con i cinque cerchi, le Farfalle completano il pomeriggio da sogno a Guadalajara (Spagna) e guadagnano il secondo gradino del podio dopo un ottimo esercizio misto premiato con un complessivo 22.350 (13.8 per le difficoltà). Le ragazze di ...

Ginnastica ritmica - ITALIA CAMPIONESSA D’EUROPA! Farfalle leggendarie - che trionfo con i cinque cerchi : riscritta la storia : Hanno confezionato la magia della vita, sono volate più in alto di tutte, hanno incantato con la loro leggiadria e la loro classe proverbiale, hanno emozionato tutti gli appassionati e poi hanno piazzato l’affondo come soltanto le nostre Farfalle sono in grado di fare. L’ITALIA si è laureata CAMPIONESSA d’Europa con i cinque cerchi e ha così firmato la doppietta visto che con questo attrezzo siamo anche Campionesse del Mondo: ...

LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2018 in DIRETTA : Finali di Specialità - Italia a caccia di altre medaglie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica ritmica (domenica 3 giugno). A Guadalajara (Spagna) si conclude la rassegna continentale con le Finali di Specialità riservate alle squadre seniores e con il concorso generale individuale seniores. L’Italia, dopo l’argento conquistato nel concorso generale, va a caccia di nuove medaglie nelle prove non olimpiche: le Farfalle si cimenteranno con i cinque cerchi ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018. Cigni - Tigri o Farfalle : è l'Italia che incanta e fa sognare. Argento di lusso ma la Russia : Un sussulto tanto atteso, un'impresa caldeggiata dopo aver alzato al cielo la Coppa del Mondo assoluta un mesetto fa e che è prontamente arrivata a Guadalajara nonostante le annunciate difficoltà ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018. Cigni - Tigri o Farfalle : è l’Italia che incanta e fa sognare. Argento di lusso ma la Russia… : Ieri hanno danzato dei Cigni, oggi hanno graffiato delle Tigri. Ogni giorno volano come Farfalle e regalano magie indimenticabili a tutti gli appassionati: un mix letale di eleganza, delicatezza, aggressività agonistica, combattività. L’Italia abbraccia calorosamente le proprie Leonesse che ancora una volta sono riuscite a ruggire e a festeggiare, come ormai ci hanno abituato a fare da tempo immemore. Semplicemente la squadra più vincente ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 – Emanuela Maccarani : “Russia premiata ampiamente - l’Italia meritava di più”. Farfalle raggianti per l’argento : L’Italia ha conquistato una bellissima medaglia d’argento nel concorso generale agli Europei 2018 di Ginnastica ritmica. La nostra Nazionale è salita sul podio a Guadalajara (Spagna) dopo aver eseguito due splendidi esercizi e riuscendo così a festeggiare, chiudendo alle spalle della Russia ma davanti alla Bulgaria. La DT Emanuela Maccarani ha analizzato la gara ai microfoni della FederGinnastica, ha polemizzato sulla valutazione ...

LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2018 in DIRETTA : ITALIA D’ARGENTO! Farfalle battute dalla solita Russia : Buongiorno e benvenuti al DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica ritmica (sabato 2 giugno). Oggi si assegnano le prime medaglie a Guadalajara (Spagna), riflettori puntati sul concorso generale a squadre: dopo l’esercizio di ieri con i cinque cerchi, oggi le varie formazioni ci cimenteranno con tre palle/due funi. L’ITALIA è terza a metà gara, distaccata di sette decimi dalla Russia e di 1.3 punti dalla Bulgaria: un gap ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : il programma di oggi (2 giugno) - orari e tv. Le Farfalle per l’impresa! : oggi sabato 2 giugno è in programma la seconda giornata di gare agli Europei 2018 di Ginnastica ritmica. A Guadalajara (Spagna) si assegnano le prime medaglie: oggi conosceremo il podio del concorso a squadre seniores, del concorso individuale juniores e della competizione per team (somma dei punteggi delle altre due gare). L’Italia si affida alle Farfalle che vanno a caccia del bersaglio grosso: dopo l’esercizio con i cinque cerchi, ...