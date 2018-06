Ginnastica aerobica | Michela Castoldi e Davide Donati nella leggenda | CAMPIONI DEL MONDO!

Ginnastica aerobica - Mondiali 2018 : Anna Bullo strepitosa - medaglia di bronzo storica! Castoldi/Donati primi in qualifica da Campioni : A Guimaraes (Portogallo) si stanno disputando i Mondiali 2018 di Ginnastica aerobica . Oggi si assegnavano le prime medaglie e sono subito arrivate delle belle soddisfazioni per l’Italia. INDIVIDUALE FEMMINILE (Finale) – Prestazione commovente di una sempre più sorprendente Anna Bullo , capace di sovvertire tutti i pronostici della vigilia e di conquistare un’incredibile medaglia di bronzo . Questa bella ragazza classe ...

Ginnastica aerobica - Mondiali 2018 : date - calendario - programma - orari e tv. Spettacolo a Guimaraes : I Mondiali 2018 di Ginnastica aerobica si disputeranno a Guimaraes (Portogallo) nel weekend del 1-3 giugno. I migliori atleti di questa disciplina non olimpica si daranno battaglia per la conquista delle medaglie. Il programma è naturalmente completo e aperto alle varie specialità: individuale per i due sessi, coppie miste, trio, gruppi senza dimenticarsi le sezioni di step e dance. L’Italia proverà a essere protagonista con la coppia ...