Gigi Proietti | Cavalli di Battaglia Gli ascolti sono un successo | 14% di share! replica

CAVALLI DI BATTAGLIA - Gigi PROIETTI/ Il ritorno di Guzzanti e le canzoni di Baglioni (replica 2 giugno 2018) : È andata in onda ieri la prima puntata di CAVALLI di BATTAGLIA, lo show del sabato sera di Rai 1 registrato al Teatro Verdi di Montecatini Terme. Conduce GIGI PROIETTI.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 07:00:00 GMT)

Gigi Proietti torna in TV con Cavalli di Battaglia : stasera sabato 2 giugno 2018 : Il grande ritorno in TV di Gigi Proietti con uno show spettacolare: orchestra dal vivo, corpo di ballo e tanti grandi ospiti su Rai1

Gigi Proietti Cavalli di Battaglia prima puntata : ospiti e anticipazioni 2 giugno 2018 : Gigi Proietti Cavalli DI Battaglia prima puntata. Stasera in tv sabato 2 giugno 2018 su Rai 1 torna in televisione Gigi Proietti con uno show tutto suo dal titolo Cavalli di Battaglia. Di seguito anticipazioni e ospiti della prima puntata. SCOPRI COSA C’È IN TV Gigi Proietti Cavalli di Battaglia prima puntata: anticipazioni 2 giugno 2018 Questa ricca turnèe ha visto l’attore poliedrico esibirsi nei propri “Cavalli di ...

Gigi Proietti è di nuovo in tv con «Cavalli di battaglia» - : In fondo tutti i miei spettacoli vengono da lì, anche "Cavalli di battaglia" è un suo... nipotino». E il maresciallo Rocca fece il botto I lavori a cui è più affezionato in tv, al cinema e in teatro? ...

Da Fiorella Mannoia a Gigi Proietti : le repliche di Rai 1 : In vista dell’estate Rai 1 punta sulle repliche: dallo show di Fiorella Mannoia alle serie di successo come “Don Matteo”, “Non dirlo al mio capo” e “Il giovane Montalbano” L’estate di Rai 1 sarà a suon di repliche. La rete ammiraglia di Viale Mazzini ha ufficializzato il palinsesto televisivo con una serie di novità, ma anche con le immancabile repliche che accompagneranno i telespettatori da ...

Gigi Proietti/ Video - "era Di Maio" : la canzone rivisitata col leader M5s e Matteo Salvini (Propaganda Live) : Gigi Proietti protagonista a Propaganda Live con "Era Di Maio", canzone rivisitata con il leader del M5s e Matteo Salvini: ecco il Video della performance dell'attore romano(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 09:45:00 GMT)

Il Teatro di Gigi Proietti nelle fotografie di TOMMASO LE PERA : Esce il quarto volume delle pubblicazioni che la Casa Editrice dedica al Teatro e ai suoi protagonisti. Fanno già parte di ArtSipario il Palcoscenico i libri su Mariangela Melato, Gabriele Lavia, Antonio Calenda e ora è il grande GIGI PROIETTI, attore assoluto dei nostri tempi, a “raccontarci” il suo amore per la scena e il pubblico attraverso le fotografie di TOMMASO Le PERA. Con ben 18 spettacoli fotografati (tra gli altri) e fedelmente ...

Gigi Proietti - party in giallo per l'ultimo ciak della serie 'Una pallottola nel cuore 3' : Gigi Proietti in compagnia delle figlie Carlotta e Susanna e il regista Luca Manfredi con la moglie Michela al party di stile in un noto hotel di via Nazionale per la fine delle riprese della serie ...