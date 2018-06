Germania | spari nel Duomo di Berlino Video ultime notizie | poliziotto colpisce sospetto

Germania - 431 indagini nell’esercito per nazismo e xenofobia : tra svastiche - “Heil Hitler” e “spariamo ai neri” : L’urlo “Heil Hitler“, le svastiche incise, l’esortazione ad andare i Mali “a sparare alla testa dei neri“. L’esercito tedesco ha un problema di nazismo e xenofobia. Secondo un nuovo rapporto del servizio di controspionaggio militare interno, nella Bundeswehr i casi di sospetto estremismo di destra sono in un aumento. Sono infatti in corso inchieste che riguardano 431 soldati tedeschi: 23 casi sono stati ...