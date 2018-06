George Soros si è detto preoccupato dal nuovo governo italiano

agi

(Di domenica 3 giugno 2018) È uno dei principali investitori del mondo, protagonista di spericolate speculazioni come quelle del settembre 1992, quando - con delle operazioni allo scoperto - riuscì da solo ad affondare la sterlina e la lira buttandole fuori dal Sistema Monetario Europeo. Ma, soprattutto, il sedicente filantropo è la bestia nera dei sovranisti di tutto il mondo, che accusano la sua Open Society Foundation di essere la forza destabilizzatrice dietro fenomeni come l'immigrazione di massa o cambi di regime come quello avvenuto in Ucraina. Quel che è certo è che, nell'attuale scontro politico mondiale tra globalisti e nazionalisti, George Soros sta decisamente dalla parte dei primi ed è un acerrimo nemico di chi dei sovranisti è invece il faro: il presidente russo Vladimir Putin, che in un vecchio editoriale apparso due anni ...