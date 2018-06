Genova | caldo estivo con picchi di +28°C in città | la fontana di piazza De Ferrari

meteoweb.eu

(Di domenica 3 giugno 2018) Complici il sole e le temperature estive, i giochi d’acqua delladiDesono diventate ‘una piscina’ per i bambini, quasi tutti stranieri, che hanno avuto il permesso dai genitori di rinfrescarsi sotto gli zampilli. La temperatura massima in Liguria si e’ registrata nello Spezzino a Ricco’ del golfo con 31 gradi, mentre ae Savona il termometro ha registrato 27 gradi con punte dinel capoluogo. Arenili affollati ovunque e bagnanti in acqua come in piena estate, con il mare a 20 gradi. Non sono mancati alcuni indisciplinati: alla Capitaneria di porto die’ arrivata la segnalazione che davanti al litorale di Quarto alcune barche a motore correvano troppo vicino alla costa e una motovedetta e’ uscita per i controlli. Ma l’assaggio di estate pare destinato a rimanere tale: Arpal annuncia che ...